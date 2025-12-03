Zee Rajasthan
जैसलमेर के इस दूल्हे की पूरे राजस्थान में हो रही चर्चा, वजह जानकर आप भी कहेंगे - वाह

Jaislamer News: राजस्थान के जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव में एक दूल्हे ने 51 हजार रुपये नगद, सोने का नारियल, सोने कि अंगूठी व सोने कि चैन लौटाकर एक रुपया व नारियल लेकर शादी कर अनूठी मिसाल पेश की. राजपूत समाज के दूल्हे ने दहेज प्रथा रोकने के लिए अनूठी पहल करते हुए समाज भी नई दिशा दी है.
 

Shankar dan
Published: Dec 03, 2025, 03:12 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 03:12 PM IST

Jaislamer News: शहरों की तर्ज पर गांवों में भी ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है. इस वजह से सामाजिक स्तर पर टीका दस्तूरी की प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा है. समाज के लोगों में इसको लेकर होड़ सी लगी है. हर कोई खुद का आर्थिक स्तर ऊंचा बताने के लिए टीका दस्तूरी की प्रथा को प्रतिष्ठा से जोड़ रहा है. जैसलमेर में समाज के युवाओं ने टीका दस्तूरी बंद कर समानता का संदेश देने की अनूठी पहल की है.

लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव में एक दूल्हे ने 51 हजार रुपये नगद, सोने का नारियल, सोने कि अंगूठी व सोने कि चैन लौटाकर एक रुपया व नारियल लेकर शादी कर अनूठी मिसाल पेश की. राजपूत समाज के दूल्हे ने दहेज प्रथा रोकने के लिए अनूठी पहल करते हुए समाज भी नई दिशा दी है.

केरालिया गांव में हुई शादी में दूल्हे पक्ष द्वारा दुल्हन पक्ष की ओर से टीके में दिए 51 हजार, रुपये, सोने का नारियल, सोने कि अंगूठी व सोने की चेन वापस लौटाए तो दुल्हन के पिता भावुक हो गए. दूल्हे के पिता ने शगुन के रूप में महज 1 रुपया और नारियल लिया. यह शादी गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बन गई.

बाड़मेर जिले के भूरटिया गांव निवासी दिलीपसिंह महेचा की शादी 30 नवम्बर को लाठी क्षेत्र केरालिया गांव निवासी हुकमसिंह भाटी की बेटी हेमू कंवर से हुई. यहां दूल्हे दिलीपसिंह महेचा ने कहां कि उन्हें टिका नहीं चाहिए. राजपूत समाज के लोगों सहित सभी ने इस पहल की प्रशंसा की. बाड़मेर जिले के भूरटिया गांव गांव से दिलीपसिंह महेचा की बारात केरालिया गांव आई थी. यहां टीके की रस्म के लिए रुपये भेंट किए. लेकिन टीके की रस्म को वापिस लौटा दिया.

