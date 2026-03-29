जैसलमेर में ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक, सैकड़ों परिवारों को मिली राहत, कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट

Jodhpur News: जैसलमेर शहर में प्रतिबंधित क्षेत्र में बने मकानों को लेकर चल रहे विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कार्य के इस आदेश से सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था.

मामले की सुनवाई न्यायाधीश कुलदीप माथुर की एकलपीठ में अमरदीन खान सहित अन्य की याचिकाओं को एक साथ सुना गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि जैसलमेर के संबंधित क्षेत्र में 300 से 400 से अधिक मकान लंबे समय से बने हुए हैं और इनमें बड़ी संख्या में लोग निवास कर रहे हैं. उनका कहना था कि इन निर्माणों के लिए समय-समय पर स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी ली गई थी, लेकिन अब अचानक कुछ लोगों को ही नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है.

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा चयनित तरीके से कार्रवाई करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है. वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर के तहत यह कार्रवाई की जा रही है. उनके अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में किए गए सभी अवैध निर्माणों को नोटिस दिए गए हैं और जिन मामलों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनमें ही ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं.

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हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला कलेक्टर जैसलमेर को निर्देश दिया है कि वे 8 अप्रैल 2026 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें. इसमें प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की योजना, उपलब्ध विकल्पों और प्रशासन की कार्रवाई का पूरा विवरण शामिल करने को कहा गया है. साथ ही राज्य सरकार से भी इस मामले में स्पष्ट रुख रखने के निर्देश दिए गए हैं.

कोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस आदेश से प्रभावित परिवारों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन मामले का अंतिम निर्णय आने तक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है.

अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

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