Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /जैसलमेर में खुदाई के दौरान ढहा मकान, बाल-बाल बचे मजदूर, अवैध निर्माण पर उठे सवाल

जैसलमेर में खुदाई के दौरान ढहा मकान, बाल-बाल बचे मजदूर, अवैध निर्माण पर उठे सवाल

Jaisalmer House Collapse: जैसलमेर शहर के भीतरी रिहायशी क्षेत्र में मंगलवार को एक मकान अचानक भर-भराकर ढह गया. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तथा नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: Jun 16, 2026, 07:46 PM|Updated: Jun 16, 2026, 07:46 PM
जैसलमेर में खुदाई के दौरान ढहा मकान, बाल-बाल बचे मजदूर, अवैध निर्माण पर उठे सवाल
Image Credit: Jaisalmer House Collapse

Jaisalmer House Collapse: राजस्थान के जैसलमेर शहर के भीतरी रिहायशी क्षेत्र राखेचा पाड़ा में मंगलवार को एक मकान अचानक भर-भराकर ढह जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के समय ढहे मकान के समीप चल रहे निर्माण कार्य की अंडरग्राउंड खुदाई में करीब 10 से 11 मजदूर कार्यरत थे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राखेचा पाड़ा स्थित एक प्लॉट पर निर्माण कार्य चल रहा था. निर्माण के लिए की जा रही अंडरग्राउंड खुदाई के बाद उसके समीप स्थित एक सूना मकान अचानक धराशायी हो गया. मकान गिरते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तथा नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने घटनास्थल के आसपास आवागमन बंद कर दिया है, ताकि किसी अन्य दुर्घटना से बचा जा सके.

स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.

लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिसकी शिकायत पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. कुछ लोगों ने एएसआई (ASI) अधिकारियों पर भी शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है, क्योंकि संबंधित निर्माण स्थल जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की लगभग 300 मीटर परिधि में स्थित बताया जा रहा है. नियमानुसार इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध और विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य कैसे संचालित हो रहा था और जिम्मेदार विभागों ने इस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की.

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व इसी निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान एक ट्रैक्टर भी गड्ढे में गिर गया था. इसके बावजूद प्रशासन और संबंधित विभागों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. हैरानी की बात यह भी है कि घटना के काफी समय बाद तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे. इससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली.

फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करने तक आवाजाही पर रोक लगा दी है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. स्थानीय नागरिकों ने अवैध निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज 26 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, दिल्ली की 4 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट

कोटा ACB ने वन विभाग की चौकी पर मारा छापा, 10 हजार की रिश्वत लेते रिश्वतखोर गार्ड गिरफ्तार

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

16 वर्षीय छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत का मामला, न्याय दिलाने के लिए झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

खेतड़ी में किन्नर समाज की सराहनीय पहल, नानी बाई के कार्यक्रम में भरा मायरा

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की सभा से पहले विश्वेन्द्र सिंह की दो टूक, बोले- अभी बाहर से लड़ाके बुलाने की जरूरत नहीं

पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर UDH मंत्री झाबरसिंह खर्रा का बयान, जानें क्या कहा?

झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में हजारों ग्रामीणों की 15 KM पदयात्रा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

Rajasthan News: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

RSS में बदलाव के संकेत, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम बोले-संघ में लाइक-डिसलाइक नहीं, संगठन विचार सर्वोपरि

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

Bikaner News: पिता की मौत का सदमा नहीं सह पाई बेटी, सुनते ही उठा लिया खौफनाक कदम

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

तो क्या 17 जून को सुबह 10 बजे से नहीं आएगा पीने का पानी ? PHED कॉन्ट्रेक्टर्स ने दी चेतावनी

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

झुंझुनूं में धूलभरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

शादी किसी और से, दिल किसी और के लिए धड़का..., कपल ने साथ में की आत्महत्या

सवाई माधोपुर में किसानों ने जाम किया रेलवे ट्रैक, दिल्ली-मुंबई रूट प्रभावित, कई ट्रेनें लेट

जयपुर वालों के लिए बड़ा अपडेट! सोना और चांदी दोनों हुए महंगे, जानिए आज के ताजा रेट

Rajasthan News: राजस्थान को मिलेगा पहला 6 एयरोब्रिज वाला एयरपोर्ट, 4 जुलाई को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

TAGS:
Jaisalmer news
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जैसलमेर में खुदाई के दौरान ढहा मकान, बाल-बाल बचे मजदूर, अवैध निर्माण पर उठे सवाल
Jaisalmer news
2
Rajasthan News
3
Rajasthan News
4
Rajasthan Politics
5
Jodhpur news