/जैसलमेर में खुदाई के दौरान ढहा मकान, बाल-बाल बचे मजदूर, अवैध निर्माण पर उठे सवाल

Jaisalmer House Collapse: राजस्थान के जैसलमेर शहर के भीतरी रिहायशी क्षेत्र राखेचा पाड़ा में मंगलवार को एक मकान अचानक भर-भराकर ढह जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के समय ढहे मकान के समीप चल रहे निर्माण कार्य की अंडरग्राउंड खुदाई में करीब 10 से 11 मजदूर कार्यरत थे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राखेचा पाड़ा स्थित एक प्लॉट पर निर्माण कार्य चल रहा था. निर्माण के लिए की जा रही अंडरग्राउंड खुदाई के बाद उसके समीप स्थित एक सूना मकान अचानक धराशायी हो गया. मकान गिरते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए.

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घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तथा नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने घटनास्थल के आसपास आवागमन बंद कर दिया है, ताकि किसी अन्य दुर्घटना से बचा जा सके.

स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.

लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिसकी शिकायत पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. कुछ लोगों ने एएसआई (ASI) अधिकारियों पर भी शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है, क्योंकि संबंधित निर्माण स्थल जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की लगभग 300 मीटर परिधि में स्थित बताया जा रहा है. नियमानुसार इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध और विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य कैसे संचालित हो रहा था और जिम्मेदार विभागों ने इस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की.

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व इसी निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान एक ट्रैक्टर भी गड्ढे में गिर गया था. इसके बावजूद प्रशासन और संबंधित विभागों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. हैरानी की बात यह भी है कि घटना के काफी समय बाद तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे. इससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली.

फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करने तक आवाजाही पर रोक लगा दी है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. स्थानीय नागरिकों ने अवैध निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.