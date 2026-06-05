/भारत-पाक सीमा को और सुरक्षित बनाने की तैयारी, 15 किमी दायरे में हटेंगे अवैध अतिक्रमण, अमित शाह ने दिया बड़ा संदेश

India Pakistan Border: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे के दौरान कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.



जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने जानकारी देते बताया की हाल ही मे बीकानेर दौरे पर आये गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के पांच जिलो के जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की जिस मे जैसलमेर जिले के जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने बैठक मे हिस्सा लिये वही बैठक मे गृह मंत्री ने कहाँ की भारत-पाक सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में बने अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

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उन्होंने सीमावर्ती गांवों के निवासियों से भी अपील की कि यदि उनके क्षेत्र में कोई संदिग्ध गतिविधि, अवैध निर्माण या अतिक्रमण हो रहा है तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस को दें. उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण देश की सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रहरी हैं. स्थानीय लोगों की सतर्कता से न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है, बल्कि सीमा सुरक्षा एजेंसियों को भी समय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.



जैसलमेर जिले की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सीमा क्षेत्र में विशेष निगरानी रख रही हैं. अधिकारियों के अनुसार सीमा से लगे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. सरकार का उद्देश्य सीमा क्षेत्र को सुरक्षित, व्यवस्थित और संवेदनशील गतिविधियों से मुक्त रखना है.



सीमावर्ती गांवों के लोगों ने भी सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार की पहल का स्वागत किया है और प्रशासन को सहयोग देने का भरोसा जताया है. इस अभियान से सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है.