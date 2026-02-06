Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रेगिस्तान में सुपरकारों की गर्जना... जैसलमेर में शुरू हुआ "द डेजर्ट स्ट्रॉम" इवेंट, 13 करोड़ की लैंबोर्गिनी बनी आकर्षण

Jaisalmer Supercar Event: पर्यटन नगरी जैसलमेर में चार दिवसीय सुपर लग्जरी कार इवेंट का भव्य आगाज हो चुका है. दुनिया की सबसे महंगी सुपरकारों का काफिला अपनी गर्जना से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published: Feb 06, 2026, 11:39 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 11:39 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की ये फेमस मिठाई, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शादी में शाही भोजन का था हिस्सा
8 Photos
Sambhar Ki Pheni

राजस्थान की ये फेमस मिठाई, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शादी में शाही भोजन का था हिस्सा

2 लाख से नीचे आकर रुकेगी चांदी? सोना भी गिर रहा है नीचे, जानें क्या हैं आज के ताजा भाव
6 Photos
Jaipur gold silver rate

2 लाख से नीचे आकर रुकेगी चांदी? सोना भी गिर रहा है नीचे, जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 8 फरवरी से होगी नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 8 फरवरी से होगी नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री

पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर
6 Photos
Rajasthan Panchayat chunav

पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर

रेगिस्तान में सुपरकारों की गर्जना... जैसलमेर में शुरू हुआ "द डेजर्ट स्ट्रॉम" इवेंट, 13 करोड़ की लैंबोर्गिनी बनी आकर्षण

Jaisalmer Supercar Event: माड़धरा की मखमली बालू रेत से समंदर के बीच बसी स्वर्णनगरी जैसलमेर में इन दिनों दुनिया की सबसे महंगी सुपरकारों का काफिला अपनी गर्जना से सबका ध्यान खींच रहा है. पर्यटन नगरी जैसलमेर में चार दिवसीय सुपर लग्जरी कार इवेंट का भव्य आगाज हो चुका है, जिसने देश-विदेश के ऑटोमोबाइल प्रेमियों को आकर्षित किया है.

इस इवेंट का मुख्य आकर्षण करीब 13 करोड़ रुपये कीमत की लैंबोर्गिनी रेवुएल्टो है, जो मात्र ढाई से तीन सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की क्षमता रखती है. इस सुपर लग्जरी इवेंट में लैंबोर्गिनी, पोर्शे, जगुआर और बीएमडब्ल्यू सहित कुल 14 लग्जरी सुपरकारें शामिल हैं, जिनकी शुरुआती कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये से शुरू होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बताया जा रहा है कि इस सुपरकार काफिले में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के पति डॉ. श्रीराम नेने की पुरानी पोर्शे कार भी शान बढ़ा रही है. "द डेजर्ट स्ट्रॉम" नाम से आयोजित इस इवेंट की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, जो अब अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुका है.

गौरतलब है कि इस इवेंट का आयोजन 43 वर्षीय मुंबई निवासी जैन रईस द्वारा किया जा रहा है. आयोजक जैन रईस का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल सुपरकार चलाना नहीं, बल्कि भारत की खूबसूरती को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है. उन्होंने बताया कि जैसलमेर की विरासत, किले, हवेलियां और रेगिस्तानी धोरों का अनुभव विदेशी मेहमानों के लिए बेहद खास है.

चार दिनों तक यह सुपरकार रूट जैसलमेर के विभिन्न किलों, हवेलियों और रेगिस्तानी कैंपों से होकर गुजरेगा, जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय पर्यटन को जबरदस्त ग्लोबल प्रमोशन मिलने की उम्मीद है. रेगिस्तान की रेत और सुपरकारों की रफ्तार के संग जैसलमेर एक बार फिर विश्व पर्यटन मानचित्र पर खास पहचान बना रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news