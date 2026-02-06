Jaisalmer Supercar Event: पर्यटन नगरी जैसलमेर में चार दिवसीय सुपर लग्जरी कार इवेंट का भव्य आगाज हो चुका है. दुनिया की सबसे महंगी सुपरकारों का काफिला अपनी गर्जना से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.
Trending Photos
Jaisalmer Supercar Event: माड़धरा की मखमली बालू रेत से समंदर के बीच बसी स्वर्णनगरी जैसलमेर में इन दिनों दुनिया की सबसे महंगी सुपरकारों का काफिला अपनी गर्जना से सबका ध्यान खींच रहा है. पर्यटन नगरी जैसलमेर में चार दिवसीय सुपर लग्जरी कार इवेंट का भव्य आगाज हो चुका है, जिसने देश-विदेश के ऑटोमोबाइल प्रेमियों को आकर्षित किया है.
इस इवेंट का मुख्य आकर्षण करीब 13 करोड़ रुपये कीमत की लैंबोर्गिनी रेवुएल्टो है, जो मात्र ढाई से तीन सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की क्षमता रखती है. इस सुपर लग्जरी इवेंट में लैंबोर्गिनी, पोर्शे, जगुआर और बीएमडब्ल्यू सहित कुल 14 लग्जरी सुपरकारें शामिल हैं, जिनकी शुरुआती कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये से शुरू होती है.
यह भी पढ़ें- बारातियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 40 घायल
बताया जा रहा है कि इस सुपरकार काफिले में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के पति डॉ. श्रीराम नेने की पुरानी पोर्शे कार भी शान बढ़ा रही है. "द डेजर्ट स्ट्रॉम" नाम से आयोजित इस इवेंट की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, जो अब अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुका है.
गौरतलब है कि इस इवेंट का आयोजन 43 वर्षीय मुंबई निवासी जैन रईस द्वारा किया जा रहा है. आयोजक जैन रईस का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल सुपरकार चलाना नहीं, बल्कि भारत की खूबसूरती को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है. उन्होंने बताया कि जैसलमेर की विरासत, किले, हवेलियां और रेगिस्तानी धोरों का अनुभव विदेशी मेहमानों के लिए बेहद खास है.
चार दिनों तक यह सुपरकार रूट जैसलमेर के विभिन्न किलों, हवेलियों और रेगिस्तानी कैंपों से होकर गुजरेगा, जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय पर्यटन को जबरदस्त ग्लोबल प्रमोशन मिलने की उम्मीद है. रेगिस्तान की रेत और सुपरकारों की रफ्तार के संग जैसलमेर एक बार फिर विश्व पर्यटन मानचित्र पर खास पहचान बना रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!