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जैसलमेर में फटा AC गैस सिलेंडर, युवक हवा में कई फीट उछला, रोंगटे खड़े कर देगा हादसा!

Jaisalmer News: जैसलमेर में दर्दनाक हादसा सामने आया. गड़ीसर चौराहे के पास बाइक पर ले जा रहा AC गैस सिलेंडर बम की तरह फटा. धमाका इतना तेज था कि युवक हवा में उछलकर दूर जा गिरा. पूरी घटना CCTV में कैद. गंभीर हालत में युवक जोधपुर रेफर, घटिया क्वालिटी के सिलेंडर पर सवाल उठ रहे हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byShankar dan
Published: May 09, 2026, 10:37 AM|Updated: May 09, 2026, 10:37 AM
जैसलमेर में फटा AC गैस सिलेंडर, युवक हवा में कई फीट उछला, रोंगटे खड़े कर देगा हादसा!
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर से एक बेहद डरावनी खबर सामने आई है. स्वर्णनगरी के नाम से विख्यात इस शहर में एक एयरकंडीशनर रिपेयरिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर में भीषण विस्फोट हो गया. यह धमाका इतना जबरदस्त था कि बाइक पर सवार युवक हवा में कई फीट उछलकर दूर जा गिरा. धमाके की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला लाइव वीडियो पास की एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

कैसे हुआ हादसा?
जानकारी के अनुसार, गफूर भट्टा क्षेत्र का निवासी चन्द्रप्रकाश माली (पुत्र नखताराम माली) एसी रिपेयरिंग का काम करता है. वह अपने साथी सवाईराम के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जयनारायण व्यास कॉलोनी की ओर जा रहा था. उनके पास बाइक पर पीछे के बॉक्स में आर-32 (R-32) गैस से भरा एक सिलेंडर रखा हुआ था.

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जैसे ही वे गड़ीसर चौराहा पार कर जेएनवी कॉलोनी पहुंचे, सवाईराम कुछ औजार लेने के लिए बाइक से नीचे उतरा. उसी पल, चन्द्रप्रकाश की पीठ के सहारे रखा गैस सिलेंडर अचानक किसी बम की तरह फट गया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि धमाका होते ही धुएं का गुबार उठा और चन्द्रप्रकाश छिटककर सड़क पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोग इस अचानक हुए विस्फोट से दहशत में आ गए.

हालत गंभीर, जोधपुर रेफर
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और साथी सवाईराम ने घायल चन्द्रप्रकाश को संभाला. उसे तत्काल राजकीय जवाहिर चिकित्सालय ले जाया गया. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, चन्द्रप्रकाश को गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं और उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए उच्च संस्थान जोधपुर रेफर कर दिया है.

घटिया क्वालिटी और 'चाइनीज' कनेक्शन का शक
इस घटना ने एसी गैस सिलेंडरों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय एसी टेक्निशियन स्वरूप ने बताया कि यह सिलेंडर जोधपुर से मंगवाया गया था, जिसमें R-32 गैस भरी थी. विशेषज्ञों का मानना है कि सिलेंडर की धातु संभवतः गैस के उच्च दबाव को सहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी. इस बात की भी प्रबल आशंका जताई जा रही है कि यह एक कम गुणवत्ता वाला 'चाइनीज सिलेंडर' हो सकता है, जो अक्सर बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं लेकिन सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते.

पुलिस जांच जारी
कोतवाली थाना एएसआई श्रवण कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सिलेंडर में गैस की ओवरफिलिंग थी या सिलेंडर की बनावट में ही कोई तकनीकी खामी थी. फिलहाल, पुलिस सिलेंडर के अवशेषों की जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों को रोका जा सके.

इस घटना ने शहर के अन्य एसी मैकेनिकों और तकनीशियनों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है, साथ ही सुरक्षा उपकरणों की जांच की मांग भी तेज हो गई है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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