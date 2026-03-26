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वैन की टक्कर से राजस्थान की इस कालबेलिया डांसर की मौत, कार-दीवार के बीच फंसी युवती

Jaisalmer Accident News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक हादसे में एक कालबेलिया डांसर की मौत हो गई और दो बहनें सड़क पर गिरने से घायल हो गई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByShankar dan
Published:Mar 26, 2026, 05:04 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 05:04 PM IST

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वैन की टक्कर से राजस्थान की इस कालबेलिया डांसर की मौत, कार-दीवार के बीच फंसी युवती

Jaisalmer Accident News: राजस्थान के जैसलमेर शहर कोतवाली थाने के गफूर भट्टा क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब एक बजे ये हादसा हुआ. हादसा इतना भीषण था कि कार और दीवार के बीच फंसने से एक युवती की, जहां मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो बहनें सड़क पर गिरने से घायल हो गई. हादसे में वैन ड्राइवर भी घायल हो गया.

जानकारी के अनुसार, तोगाराम खत्री इको वैन लेकर शहर की ओर आ रहा था. गफ्फूर भट्टा के तीन नंबर स्कूल के पास बने स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी की रफ्तार ज्यादा होने के कारण संतुलन बिगड़ गया. बेकाबू गाड़ी ने सड़क किनारे पैदल जा रही तीनों बहनों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी रवीना को घसीटते हुए सीवरेज के नाले को पार कर एक मकान की दीवार से टकरा गई.

गाड़ी और दीवार के बीच बुरी तरह फंसी

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रवीना गाड़ी और दीवार के बीच बुरी तरह फंस गई थी. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को पीछे कर रवीना को बाहर निकाला और ऑटोरिक्शा के जरिए जवाहिर अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने रवीना को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

वैन ड्राइवर इलाज जारी

ASI ओमाराम ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी कालबेलिया डांसर रवीना सपेरा (18) की मौत हो गई है. वहीं, उसकी बहनों कल्पना और ममता सपेरा का इलाज चल रहा है. वे भी कालबेलिया डांसर हैं. वैन ड्राइवर तोगाराम खत्री (65) भी जवाहिर अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज जारी है.

प्रतापगढ़ में भी हुआ हादसा

वहीं, प्रतापगढ़ में छोटीसादड़ी-नीमच स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार लोग करीब 30 फीट दूर जा गिरे. हादसे की सूचना राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को दी. सूचना मिलते ही 108 के पायलट सुभाष कुमावत और ईएमटी जयेश वैष्णव मौके पर पहुंचे और घायलों को उप जिला चिकित्सालय छोटीसादड़ी लेकर आए. चिकित्सालय में उपचार के दौरान नाराणी गांव निवासी 65 वर्षीय शंकरलाल कुमावत उर्फ टेलर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

वहीं, उनकी पत्नी गौरी बाई सहित तीन अन्य घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें आगे के उपचार के लिए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया. जानकारी के अनुसार, शंकरलाल कुमावत अपनी पत्नी के साथ बाइक से छोटीसादड़ी जा रहे थे. नाराणी चौकी और पेट्रोल पंप के बीच सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में रेवड़ा निवासी सुरेश उर्फ फोरू मीणा और छायण कला निवासी ताराचंद मीणा भी घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया.

हादसे के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय सहित अन्य लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उपचार में सहयोग किया.

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