Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /जैसलमेर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

जैसलमेर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

Jaisalmer Accident: जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में रामपुरा रोड स्थित बालिका स्कूल के पास एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. देर रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की आमने-सामने टक्कर में सागर और सुरेंद्र की मौके पर ही जान चली गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Jun 25, 2026, 05:00 PM|Updated: Jun 25, 2026, 05:00 PM
जैसलमेर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत
Image Credit: Jaisalmer AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer Accident: राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ में बीती रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. रामपुरा रोड पर बालिका स्कूल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में दो युवाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार सागर (28 वर्ष) और सुरेंद्र (20 वर्ष) रामपुरा रोड से गुजर रहे थे. इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे बहुत ज्यादा दर्दनाक था. घटना की सूचना मिलते ही मोहनगढ़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों युवकों को निजी वाहन के माध्यम से मोहनगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल परिसर में मची चीख-पुकार
हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन और परिचित अस्पताल पहुंच गए. अस्पताल परिसर में चीख-पुकार और मातम का माहौल बन गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. एक ही पल में दो परिवारों के चिराग बुझ जाने से पूरे क्षेत्र में गहरा दुख व्याप्त है.

पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया. अंतिम दर्शन के दौरान हर किसी की आंखें नम दिखाई दीं. गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

मोहनगढ़ पुलिस कर रही जांच
फिलहाल मोहनगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. इस दर्दनाक दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों की सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

Jaipur News: मुहाना से सीधे अयोध्या पहुंच गये थे जयपुर के 4 बच्चे, 500 रुपये लेकर निकले थे घर से

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

'वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है' - गोविंद सिंह डोटासरा

राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

जोधपुर में हादसे के बाद बवाल, मारपीट के आरोप में भड़की भीड़ ने स्कॉर्पियो उलट दी

पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा

झुंझुनूं में खेतड़ी की लोहे की फैक्ट्री में गैस लीक, गंभीर रूप से झुलसा मजदूर

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, जयपुर सर्राफा बाजार में आई भारी गिरावट, तुरंत चेक करें आज का रेट

जयपुर मेट्रो फेज-2 का तोहफा, इन इलाकों की प्रॉपर्टी बनेगी सोना, ट्रैफिक होगा खत्म

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

जयपुर सहित इन 25 जिलों में मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट', तेज हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

कोटा में सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर विवाद, धर्मांतरण के आरोप में युवक पर FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

कौन है जय मूंदड़ा ? नौकरी छोड़ आयरलैंड की T-20 टीम में बनाई जगह, अब भारत के खिलाफ दिखाएंगे दम !

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Jobs: राजस्थान में खुला नौकरियों का खजाना, जूनियर इंजीनियर से जूनियर असिस्टेंट तक होंगी 2005 नई भर्तियां

39 साल बाद गोठड़ा में गूंजा शहीद सुमेर सिंह का नाम, प्रतिमा अनावरण के साथ वीरांगना को मिला सम्मान

बारां में चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिला समेत 11 लोग घायल

Rajasthan Weather Update: आखिरकार आ गया मानसून! राजस्थान के इन संभागों में आज से शुरू होगी झमाझम बारिश

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

RSOS Result 2026: शिक्षा मंत्री ने की प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों से फोन पर बात, 21 हजार राशि देने की घोषणा

राजस्थान में IAS समित शर्मा ने दी सस्ती दवाओं की बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 दिन से ज्यादा APO में नहीं रह सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल

Dholpur: पत्नी की हत्या पति 17 महीने से था फरार, अब आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

Rajasthan: 50 किलोमीटर दूर नौकरी, मासूम बच्चे के साथ मंत्री से गुहार लगाने पहुंची महिला कर्मचारी!

TAGS:
jaiasalmer news
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलवर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़का आक्रोश
Rajasthan Crime
2
Jhunjhunu News
3
Kota News
4
Jhunjhunu News
5
jaipur news