/जैसलमेर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

Jaisalmer Accident: राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ में बीती रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. रामपुरा रोड पर बालिका स्कूल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में दो युवाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार सागर (28 वर्ष) और सुरेंद्र (20 वर्ष) रामपुरा रोड से गुजर रहे थे. इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे बहुत ज्यादा दर्दनाक था. घटना की सूचना मिलते ही मोहनगढ़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों युवकों को निजी वाहन के माध्यम से मोहनगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल परिसर में मची चीख-पुकार

हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन और परिचित अस्पताल पहुंच गए. अस्पताल परिसर में चीख-पुकार और मातम का माहौल बन गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. एक ही पल में दो परिवारों के चिराग बुझ जाने से पूरे क्षेत्र में गहरा दुख व्याप्त है.

पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया. अंतिम दर्शन के दौरान हर किसी की आंखें नम दिखाई दीं. गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

मोहनगढ़ पुलिस कर रही जांच

फिलहाल मोहनगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. इस दर्दनाक दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों की सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

