Jaisalmer: AEN के घर में घुसा चोर, लिपस्टिक से दीवार पर लिखा-दारू के साथ घर में आलू चिप्स भी रखा करो

Jaisalmer News: स्वर्णनगरी जैसलमेर में चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस और आमजन दोनों को चौंका दिया है. एक सरकारी अधिकारी के सूने सरकारी आवास में चोरी करने के बाद चोर ने न सिर्फ कीमती सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि घर की दीवारों पर लिपस्टिक से बड़े-बड़े अक्षरों में मजेदार और धमकी भरे संदेश भी लिख डाले.

जानकारी के अनुसार, बीते शनिवार देर रात शहर की IGNP कॉलोनी स्थित IGNP सहायक अभियंता (AEN) सोहन जांगिड़ के सरकारी आवास को चोर ने निशाना बनाया. अधिकारी के शहर से बाहर होने का फायदा उठाकर चोर ने ताला तोड़कर घर में घुसपैठ की और वारदात को अंजाम दिया.

लिपस्टिक से लिखा नोट

चोरी के बाद चोर ने घर में पड़ी लिपस्टिक से दीवारों पर मजेदार, व्यंग्यात्मक और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाले नोट लिखे. चोर ने खुद को बार-बार 'बिहारी बाबू' बताते हुए मकान मालिक और पुलिस को खुली चुनौती दी.

दीवार पर लिखा मजेदार मैसेज

दीवार पर लिखे संदेशों में चोर ने लिखा-घर में दारू रख रहे हो तो साथ में आलू चिप्स भी रखा करो. साथ ही पुलिस को चुनौती देते हुए लिखा - पुलिस थाने में शिकायत करोगे तो वक्त बर्बाद होगा... रिपोर्ट मत करना, तुम भी मुझे भूल जाना और मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा.

खुद को बताया 'बिहारी बाबू'

चोर ने आगे लिखा कि वह मकान मालिक की सुंदर पेन से लिख रहा है और मजबूरी में पहली बार यह काम किया है. अंत में धन्यवाद करते हुए खुद को 'बिहारी बाबू' बताते हुए अजीबोगरीब संदेश छोड़ा.

चोर ने चुराया ये सामान

पीड़ित अधिकारी सोहन जांगिड़ ने बताया कि वे किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर थे. इसी दौरान चोर ने ताला तोड़कर घर से 1 लैपटॉप, 1 टीवी, 2 परफ्यूम, 2 ब्रांड न्यू शर्ट, 1 जींस पैंट और 1 ब्लेजर चोरी कर लिया.

जांच में जुटी पुलिस

सुबह विभागीय कर्मचारी के मौके पर पहुंचने पर वारदात की जानकारी मिली, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और फिंगर प्रिंट सहित अन्य साक्ष्य जुटाए. पीड़ित ने बताया कि गनीमत रही कि घर में नकदी या अन्य कीमती सामान नहीं था, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता था. लिपस्टिक से लिखे गए धमकी भरे संदेशों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

