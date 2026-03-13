Zee Rajasthan
चलती बस बनी आग का गोला! जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही बस में भीषण आग, खिड़कियों से कूदे यात्री

Jaisalmer Bus Fire: जैसलमेर के नाचना से अहमदाबाद जा रही एक प्राइवेट बस में गुजरात के Dhanera के पास तड़के भीषण आग लग गई. बस में सवार 16 यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByShankar dan
Published:Mar 13, 2026, 10:05 AM IST | Updated:Mar 13, 2026, 10:05 AM IST

चलती बस बनी आग का गोला! जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही बस में भीषण आग, खिड़कियों से कूदे यात्री

Jaisalmer Bus Fire: राजस्थान के जैसलमेर जिले के नाचना से अहमदाबाद जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल बस शुक्रवार तड़के गुजरात में भीषण हादसे का शिकार हो गई. यह घटना गुजरात के धनेरा के पास सुबह करीब 3:30 बजे हुई. उस समय बस में सवार सभी 16 यात्री गहरी नींद में थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार बस के एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस धूं-धूं कर जलने लगी और आग के बड़े गोले में बदल गई. अचानक आग लगने से बस के अंदर अफरा-तफरी मच गई. नींद में सो रहे यात्रियों की आंख खुलते ही बस में चीख-पुकार शुरू हो गई. कई यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत खिड़कियों से बाहर कूदकर किसी तरह खुद को सुरक्षित निकाला.

आग की लपटों में फंस गया यात्री

इस दौरान एक यात्री आग की लपटों में फंस गया और बुरी तरह झुलस गया. घटना के बाद घायल यात्री को तुरंत धानेरा के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया. हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए पालनपुर रेफर कर दिया गया. चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है. वहीं बस में सवार बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई.

जल गए मोबाइल फोन

हादसे के कारण यात्रियों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है. आग इतनी भीषण थी कि बस में रखा अधिकांश सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. यात्रियों के मोबाइल फोन, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गए. मोबाइल फोन जल जाने की वजह से कई यात्रियों का अपने परिजनों से संपर्क भी टूट गया है और उनके नंबर फिलहाल बंद आ रहे हैं.

इस बस सेवा का संचालन करने वाली स्वागत ट्रैवल्स के संचालक निर्मल रैयानी ने बताया कि नाचना से अहमदाबाद के बीच यह बस सेवा हाल ही में शुरू की गई थी. जानकारी के अनुसार यह सेवा केवल तीन से चार दिन पहले ही शुरू हुई थी.

हादसे की सूचना मिलते ही ट्रैवल एजेंसी की ओर से एक टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया है. एजेंसी के प्रतिनिधि यात्रियों की मदद करने और उनके परिजनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं, ताकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा सके.



