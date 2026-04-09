जैसलमेर आर्मी कैंट में तैनात जवान का खौफनाक कदम, सदमे में परिवार और साथी

Jaisalmer News: जैसलमेर के आर्मी कैंट से एक दुखद खबर सामने आई है. देश की सेवा में तैनात एक जवान ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरे कैंट क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया. 23 फील्ड रेजिमेंट में तैनात 34 वर्षीय हवलदार रघु एस ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, सैन्य सम्मान के साथ पार्थिव देह को परिजनों को सौंप दिया गया.

घटना सुबह की है, जब आर्मी कैंट स्थित 23 Field Regiment में तैनात हवलदार रघु एस ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. वे तमिलनाडु के निवासी थे और पिछले कुछ समय से जैसलमेर में ड्यूटी पर तैनात थे. यूनिट परिसर में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. साथियों ने तुरंत अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को बुलाया गया. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, जिससे आत्महत्या के कारणों को लेकर रहस्य बना हुआ है.

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही सदर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. एएसआई मदन सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहिर अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया. पुलिस ने मर्ग दर्ज करते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस और सेना के अधिकारी दोनों ही इस घटना के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश में जुटे हैं.

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मृतक हवलदार रघु एस के परिजनों को यूनिट की ओर से सूचना दी गई. उनके भाई पार्थिबन, जो उस समय कोलकाता में थे, तुरंत जैसलमेर के लिए रवाना हुए. लंबी यात्रा के बाद वे बुधवार को जैसलमेर पहुंचे. पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया. परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया है, जिससे जांच का दायरा फिलहाल परिस्थितिजन्य तथ्यों तक सीमित है.



पुलिस मर्ग दर्ज कर हर पहलू से जांच कर रही

बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने पार्थिव देह परिजनों और सेना के अधिकारियों को सौंप दी. इस दौरान सैन्य परंपराओं के अनुसार हवलदार रघु एस को सम्मान दिया गया. सेना के अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी में पार्थिव देह को मॉर्च्यूरी से रवाना किया गया. यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया. देश की सेवा में समर्पित एक जवान की इस तरह विदाई ने कैंट क्षेत्र में गहरा सन्नाटा छोड़ दिया. फिलहाल इस आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया हैं. न तो कोई सुसाइड नोट मिला है और न ही परिजनों ने किसी प्रकार का संदेह जताया है. पुलिस मर्ग दर्ज कर हर पहलू से जांच कर रही है. सेना की आंतरिक प्रक्रियाएं भी अपने स्तर पर तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं. इस दुखद घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वर्दी के पीछे छिपे मानसिक दबाव और व्यक्तिगत संघर्षों को समझना कितना जरूरी है.

जांच के बाद होगा कारणों का खुलासा

जैसलमेर आर्मी कैंट की यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे सैन्य समुदाय के लिए गहरी पीड़ा छोड़ गई है. एक जवान, जिसने देश की रक्षा की जिम्मेदारी निभाई, वह अपने ही संघर्ष से हार गया. कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा, लेकिन यह घटना संवेदनशीलता और सतर्कता की जरूरत जरूर याद दिलाती है.

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