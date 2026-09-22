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जैसलमेर के भादवा मेले में सजी सांस्कृतिक संध्या, लोक कलाकारों ने बिखेरा राजस्थान की लोक संस्कृति का रंग, घोड़लिया नृत्य रहा आकर्षण

Jaisalmer Bhadwa Mela: जैसलमेर के रामदेवरा में भादवा मेले के दौरान सुर संगम कला केंद्र के तत्वावधान में भव्य सांस्कृतिक संध्या आयोजित हुई. लोक कलाकारों ने राजस्थान के पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत और कलाओं की शानदार प्रस्तुतियां दीं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published:Sep 22, 2026, 11:26 AM IST | Updated:Sep 22, 2026, 11:26 AM IST
जैसलमेर के भादवा मेले में सजी सांस्कृतिक संध्या, लोक कलाकारों ने बिखेरा राजस्थान की लोक संस्कृति का रंग, घोड़लिया नृत्य रहा आकर्षण
Image Credit: Jaisalmer Bhadwa Mela

Jaisalmer Bhadwa Mela: जैसलमेर के भादवा मेले के दौरान सुर संगम कला केंद्र जैसलमेर के तत्वावधान में रामदेवरा ग्राम पंचायत रंगमंच स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक संगीत एवं पारंपरिक कलाओं की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

कार्यक्रम में सहायक मेला अधिकारी मनवीर सिंह बेनीवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना एवं भजनों के साथ हुई. इसके बाद प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोक कलाकारों ने एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन किया.

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कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य, लोक संगीत एवं राजस्थान की विविध लोक कलाओं को मंच पर जीवंत किया. रंग-बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा और कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को राजस्थान की लोक संस्कृति से रूबरू कराया.

बाबा रामदेव का घोड़लिया नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र

सांस्कृतिक संध्या में बाबा रामदेव का घोड़लिया नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. कलाकार की रोमांचक प्रस्तुति देखकर दर्शक उत्साहित हो उठे. प्रस्तुति के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा रंगमंच परिसर गूंज उठा. बड़ी संख्या में मौजूद मेलार्थियों एवं स्थानीय लोगों ने देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया.

कार्यक्रम को देखने के लिए रंगमंच स्टेडियम में बड़ी संख्या में मेलार्थी एवं स्थानीय लोग पहुंचे. भादवा मेले के धार्मिक माहौल के बीच आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या ने श्रद्धालुओं को राजस्थान की लोक कला एवं संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान किया. आयोजकों ने बताया कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों का उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक लोक कलाओं एवं लोक कलाकारों को मंच प्रदान करना तथा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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