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जैसलमेर में म्याजलार-पोछीना रोड पर 2 किमी तक रेत, बस फंसी

Jaisalmer News : भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहा ये हाईवे सेना और बीएसएफ के आवागमन के लिए बहुत अहम है. इस सड़क के बनने से बॉर्डर गांव के हजारों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन म्याजलार से पोछीना के बीच मठ ख्याला के पास लगभग दो किलोमीटर का हिस्सा आंधी तूफान के चलते रेत से भरा है.
 

Edited byShankar danUpdated byPragati Pant
Published: Jul 13, 2026, 11:34 AM|Updated: Jul 13, 2026, 11:34 AM
जैसलमेर में म्याजलार-पोछीना रोड पर 2 किमी तक रेत, बस फंसी
Image Credit: म्याजलार से पोछीना के बीच ख्याला के पास रेत में फंसी बसSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News : जैसलमेर जिले में म्याजलार से पोछीना के बीच ख्याला के पास निर्माणाधीन भारतमाला सड़क पिछले करीब एक महीने से पूरी तरह बंद पड़ी है. तेज आंधी की वजह से करीब 2 किलोमीटर तक सड़क पर भारी मात्रा में रेत जमा हो गई है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है.

रोड बंद होने से आम लोग परेशान

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ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी को सूचना देने के बावजूद अब तक सड़क से रेत हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई. हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण और बस संचालक अपनी जेब से पैसे खर्च कर रेत हटवा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मार्ग पूरी तरह बंद है.

सड़क बंद होने का सबसे अधिक असर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं पर पड़ रहा है. बीमार मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं.

अस्पताल तक जाना भी हुआ दूभर

ग्रामीण मग सिंह करड़ा ने बताया कि बुधवार को वो अपनी बीमार माता को म्याजलार अस्पताल लेकर जा रहे थे. ख्याला के पास उनकी गाड़ी रेत में फंस गई. करीब एक घंटे तक लगातार प्रयास करने के बावजूद वाहन बाहर नहीं निकल सका. मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा और करीब 90 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय कर सम अस्पताल पहुंचकर उपचार कराना पड़ा. ग्रामीणों ने प्रशासन और भारतमाला परियोजना के अधिकारियों से तत्काल सड़क से रेत हटाकर यातायात बहाल करने और निर्माण कार्य पूरा होने तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने की मांग की है.

ख्याला के सड़क पर रेत ही रेत

भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये सड़क
आपको बता दें, कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहा ये हाईवे सेना और बीएसएफ के आवागमन के लिए बहुत अहम है. इस सड़क के बनने से बॉर्डर गांव के हजारों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. लेकिन म्याजलार से पोछीना के बीच मठ ख्याला के पास लगभग दो किलोमीटर का हिस्सा आंधी तूफान के चलते रेत से भरा है. ये पहली बार नहीं है. इस रोड पर रेत भर जाने से अक्सर स्थानीय लोग, मरीज और बीएसएफ की गाड़ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

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