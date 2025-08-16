Zee Rajasthan
Jaisalmer: प्लॉट को लेकर खूनी संघर्ष, दो गुटों में पत्थर-लाठियों से हमला, एक की मौत, कई घायल

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में अमरसागर में जमीनी विवाद के चलते शुक्रवार रात दो गुटों के के बीच लाठी पत्थर चल गए. इस खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई. वहीं 3 लोग गंभीर घायल हो गए. मृतक का शव जहां जवाहिर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. 

Published: Aug 16, 2025, 12:10 IST | Updated: Aug 16, 2025, 12:10 IST

Jaisalmer: प्लॉट को लेकर खूनी संघर्ष, दो गुटों में पत्थर-लाठियों से हमला, एक की मौत, कई घायल

Jaisalmer News: जैसलमेर के अमरसागर में जमीनी विवाद के चलते शुक्रवार रात दो गुटों के के बीच लाठी पत्थर चल गए. इस खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई. वहीं 3 लोग गंभीर घायल हो गए. मृतक का शव जहां जवाहिर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. वही तीन घायलों का चिकित्सालय में इलाज चल रहा है. सूचना मिलने पर एएसपी कैलाशदान जुगतावत के साथ ही पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा. पुलिस मामले की जांच कर रही है.


दरअसल, शुक्रवार रात करीब 8 बजे अमरसागर में UIT की सरकारी जमीन पर भोजराज (40) पुत्र खेताराम का कब्जा था. वहीं उसके पास नरेंद्र कुमार पंवार द्वारा भी पत्थर डलवाए गए. जिसकी जानकारी मिलने पर भोजराज मौके पर गया और वहां विवाद हो गया. विवाद की जानकारी मिलने पर भोजराज का भतीजा जीतेन्द्र परमार भी वहां पहुंच गया.

मौके पर पत्थरों व लाठियों आदि से खूनी संघर्ष हो गया. खूनी संघर्ष में भोजराज माली के सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई. वहीं उसके भतीजे जीतेन्द्र के भी सिर में चोट आई. इस लाठी भाटा जंग में नरेंद्र, दीपक आदि के भी चोट लगी. जिसके बाद ग्रामीण घायलों को निजी गाड़ियों में लेकर जवाहिर हॉस्पिटल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने भोजराज पुत्र खेताराम को मृत घोषित कर दिया वहीं घायलों का इलाज शुरू किया. इस घटना में तीनों घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है.

मृतक भोजराज का शव जवाहिर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपर्द किया जाएगा. पुलिस ने हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ते देख भारी जाब्ता तैनात किया. वहीं मामले को लेकर जांच की जा रही है.

