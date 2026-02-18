Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaisalmer: सरहद पर गूंजी तोपों की दहाड़, Battle Axe Division ने दिखाया मरुधरा में पराक्रम

Rajasthan News: जैसलमेर बॉर्डर पर Battle Axe Division ने एकीकृत फायरिंग अभ्यास कर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया. सटीक निशाने और हाई-टेक तकनीक के इस सफल परीक्षण ने रेगिस्तानी मोर्चे पर भारत की अभेद्य सुरक्षा और सैन्य तत्परता को और मजबूत किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 18, 2026, 12:34 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 12:35 PM IST

Trending Photos

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम

राजस्थान में 5 संभागों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 5 संभागों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

कौन थे अजमेर के पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर ? जानलेवा हमले में हुई मौत, गुर्जर समाज का शव लेने से इनकार
6 Photos
Ajmer news

कौन थे अजमेर के पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर ? जानलेवा हमले में हुई मौत, गुर्जर समाज का शव लेने से इनकार

जयपुर-दिल्ली सफर होगा सुपरफास्ट! NH-48 पर 31 मार्च तक 6 फ्लाईओवर तैयार, केवल 4.5 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली!
6 Photos
rajasthan government project

जयपुर-दिल्ली सफर होगा सुपरफास्ट! NH-48 पर 31 मार्च तक 6 फ्लाईओवर तैयार, केवल 4.5 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली!

Jaisalmer: सरहद पर गूंजी तोपों की दहाड़, Battle Axe Division ने दिखाया मरुधरा में पराक्रम

Jaisalmer Integrated Firing Drills: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर के रेतीले धोरों में आज भारतीय सेना की Battle Axe Division ने अपनी मारक क्षमता और रणनीतिक कौशल का भव्य प्रदर्शन किया है. सेना ने राजस्थान के अग्रिम क्षेत्रों में एकीकृत फायरिंग ड्रिल्स का आयोजन कर दुश्मन को अपनी अटूट शक्ति का संदेश दिया है.

लाइव फायर अभ्यास
इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य कठिन रेगिस्तानी परिस्थितियों में सेना की रणनीति, आधुनिक तकनीक और संचालन प्रक्रियाओं की दक्षता को परखना था. Desert Warriors के नाम से मशहूर सैनिकों ने लाइव फायरिंग के दौरान अचूक निशाने साधे और पलक झपकते ही जवाबी कार्रवाई का शानदार नमूना पेश किया.इस दौरान अभ्यास में अत्याधुनिक फायर कंट्रोल प्रणाली का गहन परीक्षण किया गया, जिससे सेना की ऑपरेशनल रेडिनेस और भी मजबूत हुई है.

कोनार्क कॉर्प्स ने थपथपाई पीठ
कमांडरों ने अग्रिम मोर्चों पर खुद मौजूद रहकर अभ्यास का निरीक्षण किया. Konark Corps ने सैनिकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की जमकर सराहना की. सैनिकों ने दिखाया कि कैसे रेगिस्तानी इलाके की विषम चुनौतियों के बीच भी सेना बहुत कम समय में खुद को तैनात कर बड़े हमले को नाकाम कर सकती है. यह अभ्यास साबित करता है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में सीमा सुरक्षा के लिए पूरी तरह जवाबदेह और तत्पर है.

ऑपरेशनल एक्सीलेंस की नई मिसाल
जैसलमेर की सरहद पर हुआ यह अभ्यास भारत की सैन्य तत्परता का प्रतीक बन गया है. Battle Axe Division की इस ड्रिल ने यह साफ कर दिया है कि भारत की सीमाएं न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार और मजबूत हैं.

Battle Axe Division क्या है?

यह भारतीय सेना का दुश्मनों पर हमला करने का एक प्रमुख फॉर्मेशन (Strike Formation) है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है. यह कोणार्क कोर के अंतर्गत आती है जो टैंकों, बख्तरबंद वाहनों तथा उन्नत तोपखाने के साथ शत्रु की रक्षात्मक लाइनों को भेदने में माहिर भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें जैसलमेर की एक और खबर

जैसलमेर बॉर्डर पर तेलंगाना का युवक पकड़ा

जैसलमेर बॉर्डर पर तेलंगाना का युवक पकड़ा गया , युवक प्रतिबंधित म्याजलार क्षेत्र में संदिग्ध हालत में घूमते मिला. बता दें कि ग्रामीणों की सजगता से युवक को पकड़ कर BSF को सौंप दिया है. प्राथमिक जांच में युवक की पहचान मोहम्मद अशफाक हुसैन (38) निवासी तेलंगाना के रूप में हुई है. युवक की तलाशी के दौरान उसके पास से भारतीय पासपोर्ट बरामद हुआ, सुरक्षा एजेंसियां इसकी गहन पूछताछ कर रहीं हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news