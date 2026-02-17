जैसलमेर बॉर्डर पर तेलंगाना का युवक पकड़ा, प्रतिबंधित क्षेत्र में संदिग्ध हालत में घूमते मिला, ग्रामीणों ने पकड़कर BSF को सौंपा

Jaisalmer Border News: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जैसलमेर के म्याजलार क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने एक संदिग्ध बाहरी युवक को पकड़ा. सरहदी इलाके की संवेदनशीलता और सुरक्षा घेरे को धता बताकर यह युवक गुंजनगढ़ गांव के प्रतिबंधित रेतीले धोरों तक पहुंच गया था. ग्रामीणों की सजगता के कारण एक बड़ी संभावित सुरक्षा चूक टल गई.

ग्रामीणों की सतर्कता और धरपकड़

सीमाजन कल्याण समिति के सक्रिय सदस्यों, भोजराज सिंह गुंजनगढ़ और भाखर सिंह करड़ा ने सुबह खेतों के पास एक अनजान व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा. प्रतिबंधित सीमावर्ती क्षेत्र में किसी अनजान व्यक्ति की मौजूदगी देख ग्रामीणों ने उसे रोका. जब युवक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और तुरंत पोछीणा स्थित BSF चौकी को सूचित किया.

तेलंगाना निवासी के पास से मिला पासपोर्ट

शुरुआती जांच में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अशफाक हुसैन (38) के रूप में हुई है, जो तेलंगाना का रहने वाला है. तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को उसके पास से एक भारतीय पासपोर्ट मिला है.इतनी दूर से यह युवक जैसलमेर के उस सुदूर इलाके में कैसे पहुंचा जहां आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित है, यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

खुफिया एजेंसियां सक्रिय

बॉर्डर की संवेदनशीलता को देखते हुए BSF के साथ-साथ राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि क्या युवक वाकई रास्ता भटक गया था या वह किसी खास मकसद से सरहद की ओर बढ़ रहा था. क्या उसे किसी स्थानीय व्यक्ति ने सहायता दी या वह खुद ही यहां तक पहुंचा? फिलहाल संदिग्ध को गुप्त स्थान पर ले जाया गया है, जहां सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम उससे कड़ी पूछताछ कर रही है.

जयपुर के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड पर राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सहायता राशि का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना को अत्यंत हृदयविदारक बताते हुए मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3-3 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. दुःख की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह पीड़ितों के साथ खड़ी है.

