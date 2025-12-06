Jaisalmer: लड़के लड़कियां बन कालबेलिया ड्रेस में कर रहे डांस, नाचते हुए परोस रहे शराब

Jaisalmer News: दुनिया भर में पहचान बनाने वाले कालबेलिया डांस और इसकी ड्रेस को लेकर राजस्थान में विवाद शुरू हो गया है. जैसलमेर के कई रिसॉर्ट में इस ड्रेस को पहनकर अश्लील गानों पर डांस किया जा रहा है. इतना ही नहीं कालबेलिया डांस के नाम अश्लीलता के साथ टूरिस्ट को शराब परोसी जा रही है.

कालबेलिया समाज ने आरोप लगाया कि लड़कों को कालबेलिया समाज की ड्रेस पहनाकर आइटम सॉन्ग पर डांस करवाया जा रहा है. समाज की महिला कलाकारों ने इसे बंद करने की मांग की. साथ ही चेताया कि चाहे इसे धमकी समझे या हमारा निवेदन, ये बंद नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी.

दरअसल, दिसंबर से फरवरी में जैसलमेर में टूरिस्ट सीजन माना जाता है. न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने यहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं. कुछ रिसॉर्ट में यहां कालबेलिया डांस होता है, जो इसी समाज की महिलाओं-लड़कियों की ओर से किया जाता है. पिछले कुछ महीने से सोशल मीडिया पर जैसलमेर के सम में बने कुछ रिसॉर्ट में कलाकारों के अश्लील डांस के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं. कई वीडियो में लड़के कालबेलिया ड्रेस में लड़की बन डांस कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि इसमें कुछ समाज की लड़कियां भी है, जो इस तरह के डांस को प्रमोट कर रही है. इसी से कालबेलिया समाज की कलाकारों में नाराजगी है. समाज का कहना है कि कालबेलिया ड्रेस और डांस के नाम अश्लील डांस, गंदे इशारे और हाथों से शराब परोसने की हरकतें एक तरह का मुजरा है, जिसका कालबेलिया कला से कोई रिश्ता नहीं है.

इनका कहना था कि इसे लेकर पहले भी इन्हें चेतावनी दे चुके थे लेकिन इसके बाद भी फॉलोवर्स बढ़ाने और पैसों के लिए कालबेलिया समाज की ड्रेस और इसके डांस को बदनाम किया जा रहा है. टूरिस्ट की बुकिंग के लिए सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं.

एक वीडियो में कलाकार ने कालबेलिया कम्युनिटी की ड्रेस पहन रखी और हाथ में शराब की बोतल है. सामने बैठे टूरिस्ट को डांस करते हुए शराब पिलाई जा रही है. इतना ही नहीं डिप्रेशन भगाने और पैसों के नाम पर अश्लील डांस के वीडियो बनाकर शेयर कर यहां के टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है.

महिला कलाकार बोली-ऐसे डांस करने वालों को शर्म आनी चाहिए

कालबेलिया डांसर खातू सपेरा बोली कि कालबेलिया डांस और ड्रेस ये हमारे समुदाय को विरासत में मिली है. जितने भी डांसर है, उनसे निवेदन है कि ये ड्रेस पहनकर लड़के या लड़की गंदे डांस न करें. यदि आपको कालबेलिया डांस करना है तो इसका मान-सम्मान रखें. यदि आप प्यार से समझते है तो ठीक है नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस ड्रेस को पहनकर शराब की बोतलों के साथ आइटम सॉन्ग कर रहे हैं, ऐसा न करें.

वहीं, इस पूरी घटना पर जैसलमेर डीएसपी सिटी रूप सिंह इंदा ने बताया कि हमने इस मामले की जांच की है. ये वीडियो पुराने है, अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है. हमने फिर भी रिसॉर्ट प्रबंधन और संबंधित लोगों को हिदायत दे दी है कि वे भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत न करें, जिससे स्थानीय संस्कृति और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो. रिसॉर्ट में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही है तो पुलिस और आबकारी विभाग दोनों मिलकर नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करेंगे.

