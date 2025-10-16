धधकती बस में गिड़गिड़ाते हुए जीवन की भीख मांगता रहा युवक, झुलसे हुए यात्री को गाड़ी से उतार दिया नीचे,वीडियो बना रहे थे लोग

Jaisalmer Bus Accident: जैसलमेर बस अग्निकांड का एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक झुलसा हुआ युवक हाईवे पर मदद मांगता नजर आ रहा है. पीछे धधकती बस की लपटें दिख रही हैं, लेकिन आसपास के लोग वीडियो बनाने में व्यस्त रहे. युवक जैसे ही एक कार में बैठने की कोशिश करता है, ड्राइवर उसे सीट से उतार देता है. आखिरकार एक बाइक सवार मदद के लिए आगे आता है और झुलसे युवक को पीछे बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाता है.



मृतकों की संख्या में वृद्धि

इस भीषण अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है. जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार, 10 साल के यूनुस ने बुधवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वर्तमान में 6 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 8 घायलों की निगरानी डॉक्टर कर रहे हैं. हादसे में 14 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे जैसलमेर से जोधपुर जा रही प्राइवेट AC स्लीपर बस में आग लग गई थी, जिसमें मौके पर ही 19 लोग जिंदा जल गए थे. एक अन्य ने रास्ते में दम तोड़ दिया था.

प्राथमिकी और जांच

बुधवार देर रात इस मामले में पहली FIR दर्ज की गई. हादसे का शिकार हुए पत्रकार राजेंद्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई. जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, और जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

जिम्मेदारों पर कार्रवाई

हादसे की जांच में सामने आया कि बस चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकृत थी. बस की बॉडी को अप्रूव करने वाले कार्यवाहक डीटीओ सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी के लिए की गई है.

