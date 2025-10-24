Jaisalmer Bus Fire: FSL रिपोर्ट आई सामने, इन कारणों से लगी थी बस में आग

Jaisalmer Bus Fire: राजस्थान के जैसलमेर बस अग्निकांड में नया अपडेट सामने आया. इस हादसे को लेकर एफएसएल रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि किन कारणों से बस में आग लगी.
Jaisalmer Bus Fire: राजस्थान के जैसलमेर के थईयात गांव के पास 14 अक्टूबर को हुए दर्दनाक बस हादसे को लेकर एफएसएल (FSL) रिपोर्ट सामने आ गई है. रिपोर्ट में हादसे का कारण बस के एसी की वायरिंग में शॉर्ट- सर्किट बताया गया है. जोधपुर और जयपुर की एफएसएल टीमों द्वारा की गई संयुक्त जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है.
रिपोर्ट के अनुसार, बस की छत पर लगे एसी की वायरिंग इंजन से जुड़ी हुई थी. उसी स्थान से निकली चिंगारी के कारण आग तेजी से फैली. बस के अंदर धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाने से यात्रियों का दम घुट गया, जैसे ही खिड़की तोड़ी गई और ऑक्सीजन अंदर पहुंची, आग भड़क उठी.
एफएसएल रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ है कि बस के नीचे का हिस्सा, टायर और डीजल टैंक पूरी तरह सुरक्षित पाए गए, जिससे साबित होता है कि आग ऊपर से लगी थी. वहीं, बस की डिग्गी में मिले पटाखों या किसी विस्फोटक सामग्री के कोई प्रमाण नहीं मिले, जो पटाखे मिले, वे पानी से भीगे हुए थे.
हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 9 लोग अभी भी जोधपुर के अस्पताल में इलाज जारी है. इस मामले में बस मालिक, ड्राइवर और बॉडी मेकर तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि प्रारंभिक जांच और एफएसएल रिपोर्ट दोनों में यह साबित हुआ है कि बस में भारी लापरवाही बरती गई थी और सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन किया गया था.
बता दें कि ये हादसा16 अक्टूबर की दोपहर को हुआ. जैसलमेर जिले में एक चलती एसी बस में अचानक आग लगी. इस दौरान बस में लगभग 45 से ज्यादा यात्री सवार थे. कहा गया था कि बस का गेट बंद हो जाने से लोग बाहर नहीं जा पाए. ऐसे में कई यात्री बस में ही जिंदा जल गए, जबकि कुछ ने खिड़कियां तोड़ी और अपनी जान बचाई.
