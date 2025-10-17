Zee Rajasthan
जल्द होगा जैसलमेर बस हादसे का खुलासा, CIRT पुणे करेगी तकनीकी जांच

Jaisalmer Bus Fire Accident: राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करते हुए बस बॉडी निर्माण के मानकों की गहन जांच शुरू कर दी है. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव ओ. पी. बुनकर ने बताया कि जोधपुर स्थित जैनम कोच क्राफ्टर में बनी बसों की जांच की जा रही है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Oct 17, 2025, 11:44 AM IST | Updated: Oct 17, 2025, 11:44 AM IST

Jaisalmer Bus Fire Accident: जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करते हुए बस बॉडी निर्माण के मानकों की गहन जांच शुरू कर दी है. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव ओ. पी. बुनकर ने बताया कि जोधपुर स्थित जैनम कोच क्राफ्टर में बनी बसों की जांच की जा रही है. अब तक 66 बसें जब्त की जा चुकी हैं, जिनमें से 35 की जांच में 10 बसों में मानकों का उल्लंघन पाया गया है.

उच्चस्तरीय पांच सदस्यीय समिति गठित
राज्य सरकार ने बस हादसे की गहन जांच के लिए एक पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है. इस समिति में ओ. पी. बुनकर (अपर परिवहन आयुक्त, प्रशासन एवं संयुक्त शासन सचिव) की अध्यक्षता में धर्मेन्द्र कुमार (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी-द्वितीय), रवि सोनी (कार्यकारी निदेशक, यांत्रिकी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम), हनुमान सिंह (संयुक्त महाप्रबंधक, सेन्ट्रल वर्कशॉप, जोधपुर) और नवनीत बाटड़ (मोटर वाहन निरीक्षक, मुख्यालय) शामिल हैं.

हादसे से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जांच
समिति ने जैसलमेर पहुंचकर घटना स्थल और बस का निरीक्षण किया. जांच में सामने आया कि बस की बॉडी निर्धारित आकार से अधिक बढ़ाई गई थी और आपातकालीन द्वार काम नहीं कर रहे थे, साथ ही द्वार के सामने सीटें बना दी गई थीं, जो सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है.

स्वतंत्र संस्था CIRT पुणे को सौंपी गई जांच
राज्य सरकार ने इस हादसे की तकनीकी जांच के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (CIRT), पुणे को भी जिम्मेदारी सौंपी है. CIRT की टीम आज शाम तक जैसलमेर का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी.

