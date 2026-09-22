/जैसलमेर में दिखा दुर्लभ कैराकाल, मादा को रेडियो कॉलर लगाकर जंगल में छोड़ा

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में दुर्लभ वन्यजीव कैराकाल के संरक्षण की दिशा में वन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राजस्थान वन विभाग एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों के सहयोग से एक मादा कैराकाल को करीब 20 दिनों तक निगरानी में रखने के बाद रेडियो कॉलर लगाकर उसके प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया.

जैसलमेर में रेडियो कॉलर के साथ कैराकाल को छोड़ा गया

जैसलमेर में रेडियो कॉलर के साथ कैराकाल को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने का यह दूसरा मामला है. वन विभाग के अनुसार, 1 सितंबर को ग्रामीणों ने क्षेत्र में एक कमजोर कैराकाल देखे जाने की सूचना दी थी. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मादा कैराकाल को सुरक्षित रेस्क्यू किया. इसके बाद उसकी चिकित्सीय देखभाल एवं पोषण संबंधी जरूरतों का ध्यान रखते हुए लगातार निगरानी की गई.

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20 दिन तक 24 घंटे हुई निगरानी

उपवन संरक्षक एवं आईएफएस कुमार शुभम ने बताया कि कैराकाल की लगभग 20 दिनों तक 24 घंटे निगरानी की गई. इस दौरान उसके स्वास्थ्य, भोजन और गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई. विशेषज्ञों द्वारा कैराकाल को पूरी तरह स्वस्थ और प्राकृतिक वातावरण में रहने के लिए सक्षम पाए जाने के बाद उसे रेडियो कॉलर लगाया गया. इसके बाद 20 सितंबर को उसे उसके प्राकृतिक आवास में रिलीज किया गया.

रेडियो कॉलर से गतिविधियों पर नजर

उन्होंने बताया कि रेडियो कॉलर के माध्यम से अब कैराकाल की लोकेशन और गतिविधियों की वैज्ञानिक तरीके से निगरानी की जाएगी. साथ ही संबंधित क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे. रेडियो कॉलर से मिलने वाली लोकेशन और कैमरा ट्रैप से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर कैराकाल के आवास उपयोग, गतिविधियों, होम रेंज, खान-पान और शिकार की आदतों का अध्ययन किया जाएगा.

संरक्षण रणनीति बनाने में मिलेगी मदद

कुमार शुभम के अनुसार, इस अध्ययन से जैसलमेर के क्षेत्र में कैराकाल के वितरण और उसके प्राकृतिक आवास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी. यह जानकारी भविष्य में कैराकाल के संरक्षण की रणनीति तैयार करने में उपयोगी साबित हो सकती है.

जैसलमेर में लगातार सामने आ रहे कैराकाल

कैराकाल भारतीय मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ छोटी बिल्ली प्रजातियों में शामिल है. एक समय इसके इस क्षेत्र से विलुप्त होने की आशंका जताई जाती थी, लेकिन जैसलमेर में पिछले कुछ सालों में कैराकाल की साइटिंग और रेस्क्यू के मामले सामने आए हैं. इससे क्षेत्र में इस दुर्लभ प्रजाति की मौजूदगी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिली है.

पहले नर कैराकाल को भी लगाया था रेडियो कॉलर

इससे पहले 25 जनवरी 2026 को एक नर कैराकाल को भी रेडियो कॉलर लगाकर प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया था. अब मादा कैराकाल की निगरानी से प्राप्त आंकड़ों को भी अध्ययन में शामिल किया जाएगा.

वन विभाग की लोगों से अपील

वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि कैराकाल अथवा किसी अन्य दुर्लभ वन्यजीव के दिखाई देने पर उसके करीब जाने या उसे परेशान करने के बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना दें. वन्यजीवों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया गया है.