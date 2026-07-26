/धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जैसलमेर में कांग्रेस का विजय मार्च, युवाओं की जीत बताया

Jaisalmer Congress: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजस्थान के जैसलमेर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विजय मार्च निकाला गया. जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में आयोजित इस मार्च की शुरुआत अंबेडकर पार्क से हुई. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य बाजार, गुलसातला रोड, गोपा चौक, जिंदानी चौकी और विधायक पाटा होते हुए हनुमान चौराहे तक पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा युवाओं को न्याय दिलाने की मांग उठाई. मार्च में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, कांग्रेस पदाधिकारी, छात्र और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए.



आत्महत्या करने वाले छात्रों को दी श्रद्धांजलि

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विजय मार्च के समापन पर हनुमान चौराहे पर पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं से आहत होकर आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. कांग्रेस नेताओं ने मौन रखकर दिवंगत छात्रों को याद किया और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. इस दौरान नेताओं ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है. उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है.



अमरदीन फकीर बोले- युवाओं की आवाज के आगे सरकार को झुकना पड़ा

मीडिया से बातचीत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं की ऐतिहासिक जीत बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक लगातार युवाओं के मुद्दों को उठाया और इसी जनदबाव के कारण केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा. उन्होंने मांग की कि छात्र आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं. साथ ही उन्होंने पेपर लीक से प्रभावित होकर आत्महत्या करने वाले 22 छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की.



शाले मोहम्मद ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि देशभर में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का सरकार पर से भरोसा कम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में बार-बार हो रही अनियमितताएं सरकार की नीतिगत विफलता को दर्शाती हैं. उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए. उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की मांग की.



रूपाराम धनदेव बोले- युवाओं के संघर्ष से बदला माहौल

पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव ने कहा कि देशभर के युवाओं ने संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों के हितों की आवाज उठाती रही है और आगे भी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया तथा युवाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बिना देश का भविष्य मजबूत नहीं हो सकता.



शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग

विजय मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए, पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो और युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जाए. नेताओं का कहना था कि छात्रों का विश्वास बहाल करने के लिए केवल प्रशासनिक बदलाव पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि ऐसी नीतियां लागू करनी होंगी जो परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह निष्पक्ष और भरोसेमंद बना सकें. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवाओं के हितों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की.

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