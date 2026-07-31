/22 लाख की XUV 700 निकली दोषपूर्ण, उपभोक्ता आयोग ने नई SUV देने का दिया आदेश

Consumer Commission: जैसलमेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जैसलमेर ने वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. आयोग ने महिंद्रा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह ग्राहक की दोषपूर्ण XUV 700 को वापस लेकर 45 दिनों के भीतर नई ऑन-रोड XUV 700 उपलब्ध कराए. नई गाड़ी के साथ रोड टैक्स और बीमा की सुविधा भी शामिल होगी. इसके अलावा आयोग ने ग्राहक को आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा के लिए 2 लाख 60 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.



खरीद के कुछ समय बाद ही सामने आने लगीं तकनीकी समस्याएं

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मामला जैसलमेर निवासी रिटायर्ड प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नागौरी (62) से जुड़ा है. उन्होंने 9 नवंबर 2021 को करीब 22 लाख रुपये में महिंद्रा XUV 700 खरीदी थी. शिकायत के अनुसार, वाहन खरीदने के कुछ समय बाद ही उसमें लगातार कई तकनीकी खामियां सामने आने लगीं. इनमें म्यूजिक सिस्टम का खराब होना, सनरूफ का सही तरीके से काम नहीं करना, सनरूफ से कार के अंदर पानी टपकना, डिस्प्ले और सिल्वर बॉक्स का बार-बार बंद होना तथा फ्यूल इंडिकेटर का गलत जानकारी देना जैसी समस्याएं शामिल थीं.



14 बार सर्विस सेंटर गए, लेकिन नहीं मिला स्थायी समाधान

ग्राहक ने वाहन की खराबियों को लेकर कंपनी और सर्विस सेंटर से लगातार संपर्क किया. उन्होंने व्हाट्सएप, ई-मेल, फोन कॉल और कई सर्विस विजिट के जरिए शिकायत दर्ज कराई. इसके बावजूद गाड़ी की समस्याएं दूर नहीं हुईं. शिकायतकर्ता के अनुसार, वाहन को करीब 14 बार सर्विस सेंटर ले जाया गया, लेकिन हर बार अस्थायी समाधान मिला और तकनीकी खामियां दोबारा सामने आ गईं. पानी के रिसाव के कारण वाहन में शॉर्ट सर्किट और आग लगने की आशंका भी बनी रही.



डिलीवरी के दिन ही टूटी मिली थी विंडशील्ड

शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि नई कार की डिलीवरी के समय ही उसकी आगे की विंडशील्ड टूटी हुई थी. शुरुआत में शोरूम प्रबंधन ने इसे बदलने से इनकार कर दिया. बाद में सीसीटीवी फुटेज की जांच में गलती सामने आने पर कंपनी को विंडशील्ड बदलनी पड़ी. इसके बावजूद वाहन की अन्य तकनीकी समस्याएं लगातार बनी रहीं.



कानूनी नोटिस के बाद आयोग पहुंचा मामला

जब बार-बार शिकायत के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं मिला तो ग्राहक ने 15 जुलाई 2025 को कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा. नोटिस में नई गाड़ी देने या पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने के साथ 5 लाख रुपये हर्जाना देने की मांग की गई. कंपनी ने नोटिस का जवाब तो दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया. इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया.



आयोग ने माना सेवा में गंभीर लापरवाही

आयोग के अध्यक्ष पवन कुमार ओझा और सदस्य रमेश कुमार गौड़ की पीठ ने सुनवाई के बाद माना कि कंपनी ने दोषयुक्त वाहन बेचकर और शिकायतों का प्रभावी समाधान नहीं कर सेवा में गंभीर लापरवाही की है. आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह ग्राहक की पुरानी गाड़ी वापस लेकर 45 दिनों के भीतर नई ऑन-रोड XUV 700 उपलब्ध कराए. साथ ही 2.60 लाख रुपये मुआवजा भी अदा करे.



उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए अहम फैसला

उपभोक्ता आयोग का यह निर्णय वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि यदि किसी कंपनी द्वारा दोषपूर्ण उत्पाद बेचा जाता है और शिकायतों के बावजूद उसका समाधान नहीं किया जाता, तो उपभोक्ता कानून के तहत ग्राहक को न्याय और उचित मुआवजा मिल सकता है. यह आदेश भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है.

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