/Jaisalmer News : पूर्णिमा की रात को रेगिस्तान में होगी गुप्त गिनती, जब पानी पीने आएंगे जानवर

Jaisalmer News : जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में रहने वाले वन्य जीवों की गिनती 1 मई को सुबह शुरू होगी. इस दौरान वन्य जीवों की गिनती के लिए DDP क्षेत्र में बने वॉटर होल का सहारा लिया जाता है.

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बनाये गये वॉटर प्वॉइंट के पास एक मचान पर बैठकर ये गिनती कर ली जाती है. जैसलमेर के DDP के डीएफओ कुमार सुभम ने जानकारी देते बताया की वाटर होल पद्धति से की जाने वाली इस गणना को जानकारों के अनुसार काफी हद तक सटीक माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्णिमा पर जंगल में चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा होता है. गर्मी के मौसम में वन्य जीव पानी के लिए वॉटर प्वॉइंट के पास आते है. ऐसे में इन वॉटर प्वॉइंट के पास मचान लगाकर बैठकर वन्यजीव की गणना कर ली जाती है.

इसलिए पूर्णिमा वन्यजीव गणना के लिए उपयुक्त माना गया है.

DFO ने बताया कि भीषण गर्मी के इस मौसम में वन्य जीव दिन में एक बार पानी पीने जरूर आते हैं. उस क्लोजर पर पानी पीने आने वाले वन्य जीवों की गणना की जाती है. इस बार 01मई को शाम 5 बजे से 02मई की शाम 5बजे तक पानी के स्थानों के पास मचान बनाकर गणना की जाएगी.

DDP के डीएफओ कुमार सुभम ने बताया की ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चंद्रमा की धवल चांदनी के बीच वन्य जीवों की गणना के लिए डीएनपी क्षेत्र में 28 वाटर प्वॉइंट बनाए गए हैं. इन वाटर प्वॉइंट पर एक तकनीकी कर्मचारी और एक स्थानीय ग्रामीण गणक को बिठाया जाएगा, जो लगातार 24 घंटे तक जलीय बिंदु पर पानी पीने आने वाले वन्य जीव की गिनते रहते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!