Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /Jaisalmer News : पूर्णिमा की रात को रेगिस्तान में होगी गुप्त गिनती, जब पानी पीने आएंगे जानवर

Jaisalmer News : पूर्णिमा की रात को रेगिस्तान में होगी गुप्त गिनती, जब पानी पीने आएंगे जानवर

Jaisalmer News : राजस्थान के जैसलमेर में पूर्णिमा की रात को यानि की 1 मई 2026 को जानवरों की गिनती होगी. अब अगर आप ये सोच रहे हैं की पूर्णिमा की रात ही क्यों ? जवाब है इस दिन थोड़ा उजाला होता है. ऐसे में जब जानवर पानी पीने आते हैं तो दिख जाते हैं और गिनती करना आसान हो जाता है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byShankar dan
Published: Apr 30, 2026, 02:27 PM|Updated: Apr 30, 2026, 02:27 PM
Jaisalmer News : पूर्णिमा की रात को रेगिस्तान में होगी गुप्त गिनती, जब पानी पीने आएंगे जानवर
Image Credit:

Jaisalmer News : जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में रहने वाले वन्य जीवों की गिनती 1 मई को सुबह शुरू होगी. इस दौरान वन्य जीवों की गिनती के लिए DDP क्षेत्र में बने वॉटर होल का सहारा लिया जाता है.

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बनाये गये वॉटर प्वॉइंट के पास एक मचान पर बैठकर ये गिनती कर ली जाती है. जैसलमेर के DDP के डीएफओ कुमार सुभम ने जानकारी देते बताया की वाटर होल पद्धति से की जाने वाली इस गणना को जानकारों के अनुसार काफी हद तक सटीक माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्णिमा पर जंगल में चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा होता है. गर्मी के मौसम में वन्य जीव पानी के लिए वॉटर प्वॉइंट के पास आते है. ऐसे में इन वॉटर प्वॉइंट के पास मचान लगाकर बैठकर वन्यजीव की गणना कर ली जाती है.

इसलिए पूर्णिमा वन्यजीव गणना के लिए उपयुक्त माना गया है.

DFO ने बताया कि भीषण गर्मी के इस मौसम में वन्य जीव दिन में एक बार पानी पीने जरूर आते हैं. उस क्लोजर पर पानी पीने आने वाले वन्य जीवों की गणना की जाती है. इस बार 01मई को शाम 5 बजे से 02मई की शाम 5बजे तक पानी के स्थानों के पास मचान बनाकर गणना की जाएगी.

DDP के डीएफओ कुमार सुभम ने बताया की ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चंद्रमा की धवल चांदनी के बीच वन्य जीवों की गणना के लिए डीएनपी क्षेत्र में 28 वाटर प्वॉइंट बनाए गए हैं. इन वाटर प्वॉइंट पर एक तकनीकी कर्मचारी और एक स्थानीय ग्रामीण गणक को बिठाया जाएगा, जो लगातार 24 घंटे तक जलीय बिंदु पर पानी पीने आने वाले वन्य जीव की गिनते रहते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:1 मई से शुरू हो रही है जनगणना 2027, 45 दिन तक चलेगा घर-घर सर्वे

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान का वो अनोखा गांव, जहां 3000 बीघा जमीन… लेकिन कोई भी नहीं है मालिक!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज फिर DOWN हुए पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें जयपुर से लेकर अजमेर तक के लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

Rajasthan News: भीषण गर्मी ने बढ़ाई चिंता, CM भजनलाल की अपील, स्कूलों के लिए सख्त निर्देश

राजस्थान में सोने की फिर डूबी नैया, चांदी हुई नरम, जानें लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च

कैसे लगी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेवे पर चलती गाड़ी में आग? जिसमें जिंदा जलकर मर गए 5 लोग, तस्वीरों ने बयां किया खौफनाक मंजर

LPG Cylinder Price Today: 1 मई से पहले LPG पर बड़ा बदलाव, क्या फिर बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? जानें आज के लेटेस्ट रेट

जयपुर में भीषण आंधी-तूफान के साथ बादल मचाने वाला हैं कहर, बस थोड़ी देर में उधम काटेगा मौसम!

गर्मी में भी ताकत देगा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, भूल नहीं पाएंगे स्वाद!

चांदी रही जस की तस, सोना गिरा धड़ाम से नीचे! जानें आज के ताजा भाव

राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! शिक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी

राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक, आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें अपने जिलों का हाल

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

राजस्थान में ताश-पत्तों की तरह बिखरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर में की क्या है सोना-चांदी के लेटेस्ट प्राइस

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

उदयपुर वाले ध्यान दें! आज 4 घंटे नहीं आएगी बिजली, कहीं आपका इलाका भी तो लिस्ट में नहीं है शामिल?

Rajasthan News: बजरी दलाल बनाम भ्रष्टाचार की CD, खंडार में बैरवा-गोठवाल की जंग ने पकड़ा उग्र रूप

कैथून में मकान की छत ढही, बिजली कटौती बनी वरदान, कुछ ही मिनटों के फासले से बची 3 जिंदगियां

खैरथल में डोली की जगह उठी अर्थी, मातम में बदली खुशियां, 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल-जलकर मर गए 5 लोग, धधकती कार में दर्दनाक मौत से हड़कंप

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'मंगोड़ी का गांव'?

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

राजस्थान में मौसम का बड़ा बदलाव! 18 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने का खतरा

जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, सिर्फ 20 दिन में हुआ ये काम!

युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, स्टेटस किया अपडेट, सामने आई मौत की वजह

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Tags:
jaisalmer news
Rajasthan News

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर की झुलसाती गर्मी का असर! आमेर महल में घटे पर्यटक, प्रशासन ने निकाला ये जबरदस्त जुगाड़

जयपुर की झुलसाती गर्मी का असर! आमेर महल में घटे पर्यटक, प्रशासन ने निकाला ये जबरदस्त जुगाड़

jaipur news
2

शादी समारोह में क्या खाने से बिगड़ी तबीयत ? दुल्हन सहित 40 लोग पहुंचे अस्पताल

Bundi News
3

'देवी नाराज है…' कहकर बंद करवाते हैं आंखें, फिर 10 मिनट में खाली कर देते जेब! पढ़ें जयपुर के ठगों की शातिर चाल

rajasthan crime
4

डूंगरपुर में मनरेगा, बिजली और पानी के संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल; विधायक गणेश घोगरा की 'जेल भरो आंदोलन' की चेतावनी

Rajasthan Politics
5

दुकानदार ने नींबू देने से किया मना, सर से पांव तक आग बबूला हुए युवक, लाठी-डंडों से जमकर की पिटाई

rajasthan crime