रेत पर दौड़ा देशभक्ति का जज्बा, जैसलमेर में BSF ‘डेजर्ट वॉरियर्स मैराथन’ में उमड़ा जनसैलाब

Jaisalmer BSF Marathon: सरहदी जिले जैसलमेर की रेतीली धरती पर रविवार को देशभक्ति, ऊर्जा और खेल भावना का एक अनूठा संगम देखने को मिला. सीमा सुरक्षा बल (BSF), जिला प्रशासन और पिक डायनेमिक्स स्पोर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में “डेजर्ट वॉरियर्स – बीएसएफ मैराथन” का भव्य आयोजन किया गया. इस दौड़ में न केवल सीमा के प्रहरियों ने, बल्कि देश-विदेश के हजारों धावकों ने हिस्सा लेकर फिटनेस और एकता का संदेश दिया.

Jaisalmer

फ्लैग ऑफ, शहीद पूनमसिंह स्टेडियम

मैराथन का आगाज शहर के ऐतिहासिक शहीद पूनमसिंह स्टेडियम से हुआ. BSF के आईजी (Frontier) एम.एल. गर्ग, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया. इस दौरान वातावरण 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

श्रेणियों और प्रतिभागियों का उत्साह

यह मैराथन तीन प्रमुख श्रेणियों- 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी (हाफ मैराथन) में आयोजित की गई. आयोजन में कुल 2800 प्रतिभागियों ने शिरकत की. खास बात यह रही कि इसमें भारतीय सेना, वायुसेना, पुलिस बल और केंद्रीय व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिकों और विदेशी पर्यटकों ने भी बड़े चाव से दौड़ लगाई.

विजेताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुल 29 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई.दौड़ के साथ-साथ बीएसएफ के जैज बैंड, पाइप बैंड और ऑर्केस्ट्रा की मधुर धुनों ने प्रतिभागियों में जोश भर दिया.

सिविल-डिफेंस के बीच बढ़ी नजदीकी

BSF आईजी एम.एल. गर्ग ने इस मौके पर कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए चौबीसों घंटे मुस्तैद है, लेकिन स्थानीय नागरिकों का सहयोग बल की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने जोर दिया कि ऐसी प्रतियोगिताएं सैन्य बलों और आम नागरिकों (Civil-Defense) को एक मंच पर लाने का काम करती हैं.

कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत और विधायक छोटूसिंह भाटी ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे जैसलमेर की वीरता और गौरव को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी.'डेजर्ट वॉरियर्स' मैराथन ने साबित कर दिया कि जैसलमेर की तपती रेत अब केवल रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि खेल और फिटनेस के लिए भी दुनिया को प्रेरित कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-