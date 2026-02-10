जैसलमेर में बिजली डिस्कॉम को लगा 11 करोड़ 40 लाख से ज्यादा रुपये का झटका!

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया अब डिस्कॉम के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 तक जैसलमेर शहर और उससे जुड़े क्षेत्रों में 11 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक का बिजली बकाया खड़ा हो चुका है. इस बढ़ते बकाया को लेकर डिस्कॉम प्रबंधन ने कड़ी नाराजगी जताई है और साफ निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

करोड़ों रुपये की वसूली बाकी

डिस्कॉम के अनुसार, यह बकाया केवल एक श्रेणी तक सीमित नहीं है, बल्कि घरेलू, व्यावसायिक, कृषि और मिक्स लोड जैसी लगभग सभी कैटेगरी में भारी राशि फंसी हुई है. सबसे चिंताजनक स्थिति घरेलू और कृषि कनेक्शनों को लेकर सामने आई है, जहां करोड़ों रुपये की वसूली अब तक नहीं हो पाई है.

डिस्कॉम के लिए बड़ा वित्तीय नुकसान

आंकड़ों पर नजर डालें तो घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 5 करोड़ 26 लाख रुपये बकाया हैं, जबकि नॉन-डोमेस्टिक यानी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली लंबित है. इसके अलावा कृषि मीटरों से जुड़ा बकाया 7 करोड़ 81 लाख रुपये से अधिक पहुंच चुका है, जो डिस्कॉम के लिए बड़ा वित्तीय नुकसान बनता जा रहा है.

डिस्कॉम को भारी राजस्व घाटा

इसके साथ ही सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, मिक्स लोड और अन्य विशेष श्रेणियों में भी लाखों रुपये का भुगतान अटका हुआ है. हालांकि कुछ हाई टेंशन श्रेणियों में एडजस्टमेंट के कारण राशि माइनस में दिखाई दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर डिस्कॉम को भारी राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है.

इस पूरे मामले को लेकर जैसलमेर डिस्कॉम के AEN प्रदीप बारूपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निगम प्रबंधन ने न केवल बकाया वसूली, बल्कि लाइन लॉस और तकनीकी घाटे को कम करने के भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि लंबे समय से बकाया बढ़ता जा रहा है, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

की जाएगी सख्त कार्रवाई

AEN प्रदीप बारूपाल ने बताया कि निगम प्रबंधन की ओर से साफ निर्देश हैं कि अब वसूली अभियान में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी. बकाया वसूली के लिए लक्ष्य लगातार बढ़ाया जाएगा और फील्ड स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन

उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में विशेष वसूली अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बकायादारों को पहले नोटिस दिए जाएंगे और तय समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर सीधे बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे. खासतौर पर बड़े बकायादारों और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर पहले कार्रवाई होगी.

डिस्कॉम प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह की राजनीतिक या प्रशासनिक सिफारिश पर छूट नहीं मिलेगी. वसूली प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत होगी और हर उपभोक्ता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.

कानूनी कार्रवाई का रास्ता

डिस्कॉम की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने बिजली बिलों का भुगतान कर दें. प्रबंधन का कहना है कि यदि उपभोक्ता स्वेच्छा से भुगतान नहीं करते हैं, तो मजबूरी में डिस्कनेक्शन, पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया जाएगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते बकाया वसूली नहीं हुई, तो इसका सीधा असर बिजली व्यवस्था, ट्रांसफार्मर क्षमता, मेंटेनेंस और नई योजनाओं पर पड़ेगा। यही वजह है कि इस बार डिस्कॉम प्रबंधन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है.

फिलहाल साफ है कि जैसलमेर में बिजली बकाया अब सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि डिस्कॉम के लिए अलार्म बेल बन चुका है. आने वाले दिनों में वसूली अभियान कितना असरदार होता है और कितने बकायादारों पर कार्रवाई होती है, इस पर पूरे जिले की नजर टिकी हुई है.

