जैसलमेर डिस्कॉम के 37 करोड़ बकाया, बिल ना भरने पर काटे जाएंगे कनेक्शन

Jaisalmer News: वित्तीय वर्ष 2025-26 अंत को हैं और जैसलमेर डिस्कॉम में सरकारी विभागों, कॉमर्शियल व घरेलू कनेक्शन के करोड़ों रुपये बकाया चल रहे हैं. बकाया में सबसे ज्यादा PHED विभाग का बिल से जिसे भरवाने के लिए डिस्कॉम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसके अलावा कई कमर्शियल व घरेलू कनेक्शन के भी करोड़ो रुपये बकाया हैं, जिन्हें भरवाने के लिए डिस्कॉम अब कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है.

जैसलमेर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता भैराराम चौधरी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जैसलमेर डिस्कॉम के करीब 37 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसमें से 12 करोड़ रुपये जलदाय विभाग के हैं.

समय पर अपना बिल जमा करवाएं

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग सहित अन्य कई सरकारी विभागों के बिल भी बकाया चल रहे है जिसे भरवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर हैं इसलिए समय पर अपना बिल जमा करवा दें.

समय पर भुगतान नहीं हो पाता

बकाया वसूली के लिए निगम द्वारा अभियंताओं की टीमें भी बनाई गई हैं, जो समय-समय पर मोनिटरिंग कर रही हैं. PHED का बिल सबसे ज्यादा बकाया के चलते हैं. आजकल ऑनलाइन बिल भेजे जाते है, लेकिन इनका राजस्थान लेवल पर ECS होता है, अगर बिल प्राप्त होते ही ECS के लिए भेज दें तो समय पर भुगतान हो सकता है लेकिन इनकी शिथिलता के चलते समय पर भुगतान नहीं हो पाता.

कनेक्शन काटने की कार्रवाई

उन्होंने बताया कि हम सभी लोगों से बिल भरवाने के लिए साल भर से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई कठोर कदम नहीं उठा रहे थे लेकिन अब जो लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी.

जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे के आदर्श स्कूल के पास कल शाम एक बोलेरो कैंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो कैंपर के परखच्चे उड़ गए, जबकि ट्रैक्टर दो हिस्सों में बंट गया.

हादसे में बोलेरो सवार युवक हनुमानराम गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे निजी वाहन से मोहनगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर जैसलमेर रेफर कर दिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद मौके पर भीड़ जुट गई, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया. घायल युवक सड़क पर तड़पता रहा और लोग मोबाइल से वीडियो बनाने में लगे रहे. बाद में कुछ ग्रामीणों ने पहल कर घायल को अस्पताल पहुंचाया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी.

