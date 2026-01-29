Zee Rajasthan
जैसलमेर में 9 महीने से मानदेय न मिलने पर फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, कहा- होली कैसे मनाएंगे

Jaisalmer News: होली का पर्व नजदीक आ रहा है, लेकिन राजस्थान में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें त्योहार की खुशियों से पहले अपने ही मेहनत के पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. ऐसा ही एक मामला जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र के भादरिया गांव से सामने आया है, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों ने लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने छात्रावास परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी की और जल्द भुगतान की मांग की.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Shankar dan
Published: Jan 29, 2026, 04:00 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 04:00 PM IST

Jaisalmer News: कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास में डिंगमेन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड, सिरसा (हरियाणा) के अधीन प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कर्मचारी कार्यरत हैं. इन कर्मचारियों का पिछले करीब नौ महीने से मानदेय अटका हुआ है. भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है.

प्रदर्शन के दौरान महिला कर्मचारी उर्मिला कंवर ने बताया कि छात्रावास में एक मुख्य रसोइया, चार सहायक रसोइये, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक सहायक कर्मचारी और दो चौकीदार एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों का अप्रैल 2025 से दिसंबर 2026 तक का मानदेय अब तक जारी नहीं किया गया है. लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है.

कर्मचारियों ने बताया कि होली का त्योहार नजदीक है, लेकिन मानदेय नहीं मिलने से उनके घरों में उत्सव की तैयारियां भी नहीं हो पा रही हैं. कई कर्मचारी कर्ज लेकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं. उनका कहना है कि समय पर भुगतान हो जाए तो वे भी अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकेंगे.

वहीं छात्रावास में तैनात चौकीदार भीखसिंह ने कहा कि उनका मानदेय बढ़ाया तो गया है, लेकिन बढ़ा हुआ मानदेय मिलना तो दूर, अब तक एक रुपया भी नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि भुगतान नहीं होने से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने प्रशासन और संबंधित एजेंसी से जल्द से जल्द बकाया मानदेय का भुगतान करने की मांग की है. कर्मचारियों का कहना है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें आगे भी आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें-

