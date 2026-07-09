Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /कौन हैं पूर्व सैनिक कैप्टन चुन्नीलाल? जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप

कौन हैं पूर्व सैनिक कैप्टन चुन्नीलाल? जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप

जैसलमेर के मोहनगढ़ में तीन युद्ध (1962, 1965 और 1971) लड़ चुके पूर्व सैनिक कैप्टन चुन्नीलाल ने आरोप लगाया है कि उनकी आवंटित कृषि भूमि (मुरब्बा) की कथित फर्जी रजिस्ट्री और म्यूटेशन कर जमीन हड़प ली गई. 
 

Source:ज़ी न्यूज़ डेस्क
Published: Jul 09, 2026, 05:32 PM|Updated: Jul 09, 2026, 05:32 PM
कौन हैं पूर्व सैनिक कैप्टन चुन्नीलाल? जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप

Jaisalmer News: देश की सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेने वाला एक जांबाज सैनिक आज अपने ही हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर है, जहां 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में देश की सेवा कर चुके कैप्टन चुन्नीलाल ने उनके मुरब्बे की कथित फर्जी रजिस्ट्री और म्यूटेशन कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. आखिर कैसे एक पूर्व सैनिक की पहचान का कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ और क्यों अब उन्हें न्याय के लिए प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

देश की रक्षा करने वाले हाथ आज अपनी ही जमीन बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. कैप्टन चुन्नीलाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले और पोंग डैम विस्थापित. मोहनगढ़ में उन्हें सरकार की ओर से मुरब्बा आवंटित हुआ था. वर्षों से वे स्थानीय काश्तकारों के माध्यम से खेती करवाते रहे और हर साल अपनी उपज का हिस्सा लेते रहे लेकिन इस बार जब उनके काश्तकार ने फोन कर बताया कि उनका मुरब्बा बिक चुका है, तो कैप्टन चुन्नीलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई.

Add Zee News as a Preferred Source

तहसील से लेकर पुलिस तक न्याय की गुहार

आरोप है कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, आधार और अन्य पहचान पत्रों में कथित हेरफेर कर एक व्यक्ति को कैप्टन चुन्नीलाल बताकर 16 जून को जमीन की रजिस्ट्री करवा दी और महज छह दिन बाद 22 जून को मोहनगढ़ उपनिवेशन तहसील में म्यूटेशन भी दर्ज करा लिया.

कैप्टन चुन्नीलाल का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी. सूचना मिलते ही वे हिमाचल से मोहनगढ़ पहुंचे और तहसील से लेकर पुलिस तक न्याय की गुहार लगाई. उनका आरोप है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्र में बाहरी लोगों, खासकर कांगड़ा के विस्थापितों और पूर्व सैनिकों के मुरब्बों को निशाना बनाकर फर्जीवाड़ा करने का एक संगठित खेल चल रहा है.

अलग-अलग थानों के चक्कर कटवाए गए

कैप्टन चुन्नीलाल ने रजिस्ट्री प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि यदि दस्तावेजों और पहचान का सही तरीके से सत्यापन किया जाता, तो कथित फर्जी रजिस्ट्री संभव ही नहीं होती. उनके बेटे मुल्तान सिंह ठाकुर का आरोप है कि पहले उन्हें अलग-अलग थानों के चक्कर कटवाए गए. बाद में जैसलमेर पुलिस अधीक्षक से मिलने पर मामले में कार्रवाई शुरू हुई और कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया.

मुल्तान सिंह ने हिमाचल प्रदेश के अन्य मुरब्बाधारकों से भी अपील की है कि वे समय-समय पर अपनी जमीनों का रिकॉर्ड जांचते रहें, क्योंकि कथित फर्जीवाड़े का खतरा अन्य लोगों पर भी मंडरा सकता है.

पुलिस जांच जारी

सैनिक विश्राम गृह के प्रभारी लालाराम ने दावा किया कि दलाल विशेष रूप से कांगड़ा के विस्थापितों और पूर्व सैनिकों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वे दूर रहते हैं और स्थानीय व्यवस्था की जानकारी कम होती है. इस लिए दलालो द्वारा फर्जी कागजात बनाकर जमीन हड़पाने का काम करते रहते है.

फिलहाल कैप्टन चुन्नीलाल की शिकायत पर पुलिस जांच जारी है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या देश के लिए तीन-तीन युद्ध लड़ने वाले इस जांबाज़ सैनिक को अपने ही हक के लिए इंसाफ मिल पाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल

सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट

किशनगढ़ की बारिश ने परिवार पर बरपाया कहर, भरभराकर गिरा मकान, टॉर्च की रोशनी में डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू, मलबे से जिंदा निकला पूरा परिवार

ट्रेंडिंग न्यूज़

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

अमायरा केस में बड़ा मोड़! 4 लोगों पर आरोप तय, लेकिन मासूम की मौत का असली जिम्मेदार कौन?

अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

जैसलमेर में आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर, 594 गांव छाया अंधेरा!

राजस्थान के 18 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

राजस्थान में 8 से 10 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

सलूंबर में खेत में बकरे का शिकार कर बैठे 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू, देखें वीडियो

जयपुर में बेटी ही बनी मां की दुश्मन, हत्या करने से पहले घर में करवाया तंत्र-मंत्र

घर से लापता निकिता बोली- 'मैंने अपनी मर्जी से की शादी', वायरल वीडियो से मामले में नया मोड़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो फेज-2 का पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे शिलान्यास

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

धौलपुर में बारिश का कहर, भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान; एक ही परिवार के 6 लोग घायल

राजस्थान के 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

जोधपुर में ISIS कनेक्शन का खुलासा? 19 साल के जीशान पर एजेंसियों की नजर, NIA ने घर खंगाला

Jhalawar: मां के आंसुओं ने बेटों को बना दिया कातिल! 2 सगे भाइयों ने कर दी युवक की हत्या

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भारी भूचाल, जानें आज किस रेट मिलेगा सोना-चांदी

सस्पेंशन के 18 घंटे 27 मिनट बाद पिलानी को मिला नया CBEO, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

दीपक की मौत के बाद पत्नी ने उठाया था खौफनाक कदम, न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे नर्सिंग कर्मी

नवलगढ़ में कलियुगी बेटे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मां को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद बहन को किया फोन

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून मेहरबान, डूंगरपुर-नागौर में झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

Tonk: बूंदी के पूर्व सरपंच पर चोरी का आरोप, गांव वालों ने सरेआम मुंडवा दिया सिर

आज संभलकर रहें! IMD ने कोटा-भरतपुर संभाग में जारी किया अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में तबादलों का महाकुंभ! कई विभागों ने जारी की बंपर ट्रांसफर सूची

झुंझुनूं में एनर्जी ड्रिंक का पूरा स्टॉक जब्त, 'दिमाग तेज, शरीर एनर्जेटिक' लिखना पड़ा भारी

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

दौसा में पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग निकला कार सवार, सेल्समैन को कार के साथ घसीटा

जयपुर-अजमेर रोड पर 24 घंटे में दूसरा बड़ा हादसा, ट्रेलर ने सिर-चेहरे को कुचला, तड़प-तड़पकर युवती की दर्दनाक मौत

संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल, 48 घंटे से 3 हाईवे पर किसानों का चक्काजाम, ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ ने संभाला मोर्चा

शिक्षकों के तबादले राजनीतिक दुर्भावना के तहत - डोटासरा

जोधपुर में कानून को ठेंगे पर रख बदमाशों ने कर दिया बड़ा कांड, सनसिटी अस्पताल के सामने की वारदात सीसीटीवी में कैद

किशनगढ़ की बारिश ने परिवार पर बरपाया कहर, भरभराकर गिरा मकान, टॉर्च की रोशनी डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू, मलबे से जिंदा निकला पूरा परिवार

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

खत्म हुआ पांचना बांध विवाद, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल लाई रंग, करौली में इंटरनेट बंद

TAGS:
Jaisalmer news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं पूर्व सैनिक कैप्टन चुन्नीलाल? जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप
Jaisalmer news
2
Ajmer News
3
baran news
4
Banswara News
5
Rajasthan crime