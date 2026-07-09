/कौन हैं पूर्व सैनिक कैप्टन चुन्नीलाल? जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप

Jaisalmer News: देश की सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेने वाला एक जांबाज सैनिक आज अपने ही हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर है, जहां 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में देश की सेवा कर चुके कैप्टन चुन्नीलाल ने उनके मुरब्बे की कथित फर्जी रजिस्ट्री और म्यूटेशन कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. आखिर कैसे एक पूर्व सैनिक की पहचान का कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ और क्यों अब उन्हें न्याय के लिए प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

देश की रक्षा करने वाले हाथ आज अपनी ही जमीन बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. कैप्टन चुन्नीलाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले और पोंग डैम विस्थापित. मोहनगढ़ में उन्हें सरकार की ओर से मुरब्बा आवंटित हुआ था. वर्षों से वे स्थानीय काश्तकारों के माध्यम से खेती करवाते रहे और हर साल अपनी उपज का हिस्सा लेते रहे लेकिन इस बार जब उनके काश्तकार ने फोन कर बताया कि उनका मुरब्बा बिक चुका है, तो कैप्टन चुन्नीलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई.

Add Zee News as a Preferred Source

तहसील से लेकर पुलिस तक न्याय की गुहार

आरोप है कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, आधार और अन्य पहचान पत्रों में कथित हेरफेर कर एक व्यक्ति को कैप्टन चुन्नीलाल बताकर 16 जून को जमीन की रजिस्ट्री करवा दी और महज छह दिन बाद 22 जून को मोहनगढ़ उपनिवेशन तहसील में म्यूटेशन भी दर्ज करा लिया.

कैप्टन चुन्नीलाल का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी. सूचना मिलते ही वे हिमाचल से मोहनगढ़ पहुंचे और तहसील से लेकर पुलिस तक न्याय की गुहार लगाई. उनका आरोप है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्र में बाहरी लोगों, खासकर कांगड़ा के विस्थापितों और पूर्व सैनिकों के मुरब्बों को निशाना बनाकर फर्जीवाड़ा करने का एक संगठित खेल चल रहा है.

अलग-अलग थानों के चक्कर कटवाए गए

कैप्टन चुन्नीलाल ने रजिस्ट्री प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि यदि दस्तावेजों और पहचान का सही तरीके से सत्यापन किया जाता, तो कथित फर्जी रजिस्ट्री संभव ही नहीं होती. उनके बेटे मुल्तान सिंह ठाकुर का आरोप है कि पहले उन्हें अलग-अलग थानों के चक्कर कटवाए गए. बाद में जैसलमेर पुलिस अधीक्षक से मिलने पर मामले में कार्रवाई शुरू हुई और कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया.

मुल्तान सिंह ने हिमाचल प्रदेश के अन्य मुरब्बाधारकों से भी अपील की है कि वे समय-समय पर अपनी जमीनों का रिकॉर्ड जांचते रहें, क्योंकि कथित फर्जीवाड़े का खतरा अन्य लोगों पर भी मंडरा सकता है.

पुलिस जांच जारी

सैनिक विश्राम गृह के प्रभारी लालाराम ने दावा किया कि दलाल विशेष रूप से कांगड़ा के विस्थापितों और पूर्व सैनिकों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वे दूर रहते हैं और स्थानीय व्यवस्था की जानकारी कम होती है. इस लिए दलालो द्वारा फर्जी कागजात बनाकर जमीन हड़पाने का काम करते रहते है.

फिलहाल कैप्टन चुन्नीलाल की शिकायत पर पुलिस जांच जारी है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या देश के लिए तीन-तीन युद्ध लड़ने वाले इस जांबाज़ सैनिक को अपने ही हक के लिए इंसाफ मिल पाएगा.