Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /रिटायर्ड कैप्टन का दर्द, बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़े, घर आकर अपनी ही जमीन के लिए लड़नी पड़ रही लड़ाई

रिटायर्ड कैप्टन का दर्द, बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़े, घर आकर अपनी ही जमीन के लिए लड़नी पड़ रही लड़ाई

Jaisalmer News : जैसलमेर में एक रिटायर्ड कैप्टन चुन्नीलाल की 25 बीघा कृषि जमीन है,  कुछ वक्त के लिए हिमाचल गये रिटायर्ड कैप्टन ने इसकी देखरेख पड़ोसी को सौंपी थी, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा हो गया.

Edited byShankar danUpdated byPragati Pant
Published: Jul 13, 2026, 08:32 AM|Updated: Jul 13, 2026, 08:32 AM
रिटायर्ड कैप्टन का दर्द, बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़े, घर आकर अपनी ही जमीन के लिए लड़नी पड़ रही लड़ाई
Image Credit: पूर्व सैनिक की जमीन पर अवैध कब्जाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News : राजस्थान के जैसलमेर में तीन युद्धों के पूर्व सैनिक की कृषि भूमि पर कथित फर्जी रजिस्ट्री कर कब्जा करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने सेवानिवृत्त ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल के पुत्र मुल्तानसिंह सिंह की शिकायत पर पुलिस थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

कोतवाली थाना अधिकारी सुरजाराम चौधरी

पड़ोसी को जमीन की देखरेख सौंप गये थे पूर्व सैनिक

मामले की जानकारी देते कोतवाली थाना अधिकारी सुरजाराम चौधरी ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2002 में पोंग बांध विस्थापन के बाद ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल को जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की थी. कुछ समय तक खेती करवाने के बाद पानी और अन्य सुविधाओं के अभाव सहित विभिन्न कारणों से वो हिमाचल प्रदेश स्थित अपने घर लौट गए थे. इस दौरान उन्होंने जमीन की देखरेख पड़ोसी को सौंप दी थी, लेकिन बाद में पड़ोसी के भी वहां से चले जाने के कारण जमीन लंबे समय तक बिना निगरानी के पड़ी रही.

Add Zee News as a Preferred Source

जमीन पर हो गया कब्जा, पुलिस ने मामला किया दर्ज

थानाधिकारी चौधरी ने बताया कि हाल ही में जब चुन्नीलाल ने अपनी भूमि का हाल जानने के लिए एक व्यक्ति को मौके पर भेजा तो पता चला कि किसी अन्य व्यक्ति ने खुद को चुन्नीलाल बताकर कथित रूप से जमीन का कब्जा और उससे जुड़े अधिकार हासिल कर लिए हैं. इसके बाद उनके पुत्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340 और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

ऐसी जमीन जिसकी देखरेख नहीं होती को निशाना बनाया जाता है- पुलिस

थानाधिकारी ने प्राथमिक जांच का हवाला देते हुए बताया कि मोहनगढ़ क्षेत्र की कई कृषि भूमि का रिकॉर्ड अब भी ऑफलाइन नहीं है. प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि कुछ सक्रिय लोग ऐसे भूमि मालिकों को निशाना बनाते हैं, जो लंबे समय से अपनी जमीन की देखरेख नहीं कर रहे हैं. ऐसे मामलों में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है. उन्होंने बताया कि मामले में रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जयपुरवालों की मौज…अब पीक आवर्स में नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, जानें 'भारत टैक्सी' से आम जनता को क्या होगा फायदा

जगन गुर्जर हत्याकांड: पगड़ी रस्म के बाद धौलपुर में तनाव, बाड़ी कूच पर निकले लोग, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

जोधपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, जबरदस्त टक्कर से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, 3 की मौत, 5 घायल

सीकर में ANTF की दो बड़ी छापेमारी, 157.597 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार

ट्रेंडिंग न्यूज़

स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से शैतान की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

राजस्थान में एक सप्ताह तक कमजोर रहेगा मानसून, पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवाओं का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, 15 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

राजस्थान में भीषण गर्मी का टॉर्चर शुरू! फीका पड़ा मानसून, पढ़ें अगले 7 दिनों का वेदर अपडेट

बूटाटी धाम मंदिर समिति पर 22.74 करोड़ रुपये के गबन का आरोप, अध्यक्ष बोले- कोई गबन नहीं किया

अकेले शुरू हुई सफाई मुहिम से बदली झील की तस्वीर, 40 दिनों में जन-आंदोलन बना पर्यावरण मिशन

ब्यावर के खेत में जानवर घुसने के विवाद ने ली युवक की जान, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! प्रमोशन से लेकर ग्रेच्युटी तक लिए गए बड़े फैसले

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

जोधपुर में आधी रात चला बड़ा एक्शन! नियम तोड़ने वाली लग्जरी और स्लीपर बसें सीज, कई के कटे चालान

नीट पेपर लीक पर कोटा में गरजे सचिन पायलट, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

झुंझुनूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी

Dungarpur News: एनीकट में डूबने से 4 भाई-बहनों की हुई मौत, घर में पसरा मातम

Deedwana: NSP हैक कर करोड़ों की छात्रवृत्ति डकारने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

बूढ़ा पुष्कर में अनोखी पूजा, हवन-यज्ञ कर भगवान इंद्रदेव से मांगी झमाझम बारिश

अजमेर के बाजार में फर्जी नोट खपाने की साजिश नाकाम, नकली नोट छापने की मशीन बरामद, युवक गिरफ्तार

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

जैसलमेर के 'ताऊ' बने इंटरनेट सेंसेशन! एक Video ने उड़ा दी उम्र भर की साख

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

सीकर में ANTF की दो बड़ी छापेमारी, 157.597 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार

देखिए VIDEO: राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के फैसले ने मचाया बवाल

आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी

Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़

TAGS:
jaisalmer news
Rajasthan news

About the Author

Shankar Dan

Shankar Dan

Journalist

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रिटायर्ड कैप्टन का दर्द, बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़े, घर आकर अपनी ही जमीन के लिए लड़नी पड़ रही लड़ाई
jaisalmer news
2
jaipur news
3
Rajsthan News
4
Rajasthan news
5
road accident