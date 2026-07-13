/रिटायर्ड कैप्टन का दर्द, बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़े, घर आकर अपनी ही जमीन के लिए लड़नी पड़ रही लड़ाई

Jaisalmer News : राजस्थान के जैसलमेर में तीन युद्धों के पूर्व सैनिक की कृषि भूमि पर कथित फर्जी रजिस्ट्री कर कब्जा करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने सेवानिवृत्त ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल के पुत्र मुल्तानसिंह सिंह की शिकायत पर पुलिस थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

कोतवाली थाना अधिकारी सुरजाराम चौधरी

पड़ोसी को जमीन की देखरेख सौंप गये थे पूर्व सैनिक

मामले की जानकारी देते कोतवाली थाना अधिकारी सुरजाराम चौधरी ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2002 में पोंग बांध विस्थापन के बाद ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल को जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की थी. कुछ समय तक खेती करवाने के बाद पानी और अन्य सुविधाओं के अभाव सहित विभिन्न कारणों से वो हिमाचल प्रदेश स्थित अपने घर लौट गए थे. इस दौरान उन्होंने जमीन की देखरेख पड़ोसी को सौंप दी थी, लेकिन बाद में पड़ोसी के भी वहां से चले जाने के कारण जमीन लंबे समय तक बिना निगरानी के पड़ी रही.

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जमीन पर हो गया कब्जा, पुलिस ने मामला किया दर्ज

थानाधिकारी चौधरी ने बताया कि हाल ही में जब चुन्नीलाल ने अपनी भूमि का हाल जानने के लिए एक व्यक्ति को मौके पर भेजा तो पता चला कि किसी अन्य व्यक्ति ने खुद को चुन्नीलाल बताकर कथित रूप से जमीन का कब्जा और उससे जुड़े अधिकार हासिल कर लिए हैं. इसके बाद उनके पुत्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340 और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

ऐसी जमीन जिसकी देखरेख नहीं होती को निशाना बनाया जाता है- पुलिस

थानाधिकारी ने प्राथमिक जांच का हवाला देते हुए बताया कि मोहनगढ़ क्षेत्र की कई कृषि भूमि का रिकॉर्ड अब भी ऑफलाइन नहीं है. प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि कुछ सक्रिय लोग ऐसे भूमि मालिकों को निशाना बनाते हैं, जो लंबे समय से अपनी जमीन की देखरेख नहीं कर रहे हैं. ऐसे मामलों में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है. उन्होंने बताया कि मामले में रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.