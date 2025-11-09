Zee Rajasthan
Jaisalmer: बिजली कटौती से किसान हो रहे परेशान, जीरे की फसल को हो सकता है नुकसान

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र के लोहटा गांव में बिजली कटौती होने से किसान परेशान हो रहे हैं. किसानों को जीरे की फसल का नुकसान की चिंता सता रही है. 

Published: Nov 09, 2025, 06:12 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 06:12 PM IST

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र के लोहटा गांव में नलकूपों पर अघोषित विद्युत कटौती के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बड़ी संख्या में किसान लोहटा गांव के जीएसएस पर एकत्रित हुए और घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया. किसान नेता कंभीर मंगलिया सहित किसानों ने बताया कि लोहटा गांव सहित आसपास क्षेत्र नलकूप बाहुल्य है.

गत लंबे समय से डिस्कॉम की ओर से किसानों को पूरी बिजली नहीं दी जा रही है. उन्होंने बताया कि केवल 4 घंटे ही विद्युत आपूर्ति किए जाने के कारण जीरे की फसल में सिंचाई नहीं हो पा रही है और नुकसान की आशंका बढ़ गई है. उन्होंने बताया कि बिना सिंचाई जीरे की फसल के बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है. बावजूद इसके डिस्कॉम की ओर से व्यवस्था को सुधारने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है.

बिजली कटौती से परेशान बड़ी संख्या में किसान लोहटा गांव के जीएसएस पर एकत्रित हुए. कंभीरखां, शेरखां, चंदनसिंह जसोड़, अजीजखां, सुखराम विश्नोई, शैतानसिंह, देवाराम, रमजानखां, भुट्टेखां, खेतसिंह, आडतखां सहित बड़ी संख्या में किसानों ने जीएसएस का घेराव करते हुए नारेबाजी की.

करीब दो घंटे तक विरोध प्रदर्शन के बाद डिस्कॉम के सहायक अभियंता मनीष कुमार व कनिष्ठ अभियंता राहुल गर्ग ने किसानों से मोबाइल पर बातचीत की. उन्होंने दो दिन में समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया, जिस पर किसानों ने धरना समाप्त करते हुए बताया कि यदि दो दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो उनकी ओर से आंदोलन तेज किया जाएगा.

