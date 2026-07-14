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जैसलमेर के किसानों का फूटा गुस्सा, 38 दिन से बंद पड़े ट्यूबवेल

जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से पिछले 38 दिनों से पांच किसानों के ट्यूबवेल बंद पड़े हैं. आंधी-तूफान में 20 बिजली पोल गिरने के बाद अब तक लाइन बहाल नहीं की गई. किसानों का आरोप है कि कई शिकायतों और अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Jul 14, 2026, 04:15 PM|Updated: Jul 14, 2026, 04:15 PM
जैसलमेर के किसानों का फूटा गुस्सा, 38 दिन से बंद पड़े ट्यूबवेल
Image Credit: Jaisalmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Fatehgarh, Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के कारण पिछले 38 दिनों से पांच किसानों के ट्यूबवेल बंद पड़े हैं. किसानों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग की ओर से समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे बुवाई का सीजन प्रभावित हो रहा है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका सताने लगी है.

जानकारी के अनुसार, रामा जीएसएस से जुड़े सियो की ढाणी क्षेत्र में गत माह आए आंधी-तूफान के दौरान करीब 20 बिजली पोल गिर गए थे. इसके चलते सेवानिवृत्त सैनिक खेताराम सहित पांच किसानों के ट्यूबवेलों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. किसानों का कहना है कि घटना के बाद से लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों, लाइनमैन और संबंधित ठेकेदार से संपर्क किया गया, लेकिन अब तक लाइन को पुनः खड़ा नहीं किया गया है.

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बिजली बिल का भुगतान

सेवानिवृत्त सैनिक खेताराम ने बताया कि उन्होंने फतेहगढ़ बिजली विभाग के एईएन को लिखित शिकायत भी दी थी. शिकायत के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि दो-चार दिन में ठेकेदार द्वारा लाइन दुरुस्त कर दी जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. खेताराम का आरोप है कि ठेकेदार ने स्वयं खर्च कर लाइन खड़ी करवाने की बात कही, जबकि विद्युत उपभोक्ता नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं.

किसान खेताराम और देवीसिंह ने बताया कि इस लाइन से जुड़े सभी ट्यूबवेल कृषि कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. वर्तमान समय खरीफ फसल की बुवाई का सीजन है और सिंचाई व्यवस्था ठप होने के कारण खेतों में बुवाई प्रभावित हो रही है. किसानों का कहना है कि यदि समय पर बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.

पोल खड़े करवाने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग

खेताराम ने बताया कि उन्होंने जिला कलक्टर जैसलमेर, एसी कार्यालय, फतेहगढ़ एईएन, तहसीलदार सहित विभिन्न अधिकारियों को लिखित शिकायतें सौंप दी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. किसानों ने प्रशासन और विद्युत विभाग से शीघ्र हस्तक्षेप कर गिरे हुए पोल खड़े करवाने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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