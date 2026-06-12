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दिल्ली अग्निकांड के बाद जैसलमेर में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन, दर्जनों होटलों को नोटिस

Jaisalmer News: दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद जैसलमेर में फायर सेफ्टी जांच अभियान तेज हो गया है. 2 से 3 दर्जन होटलों की जांच में अधिकांश होटल सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे. प्रशासन ने नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि नियम नहीं मानने पर होटल सील किए जा सकते हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byShankar dan
Published: Jun 12, 2026, 06:58 AM|Updated: Jun 12, 2026, 06:58 AM
दिल्ली अग्निकांड के बाद जैसलमेर में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन, दर्जनों होटलों को नोटिस
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: देश की राजधानी दिल्ली के एक होटल में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद पर्यटन नगरी जैसलमेर में प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नगर परिषद ने शहर के होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विशेष फायर सेफ्टी जांच अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत होटल परिसरों में सुरक्षा मानकों और आग से बचाव के इंतजामों की गहन जांच की जा रही है.

होटलों में चल रही है व्यापक जांच

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मुख्य अग्निशमन अधिकारी कृष्ण पाल सिंह राठौड़ ने बताया कि नगर परिषद की टीम लगातार विभिन्न होटलों का निरीक्षण कर रही है. जांच के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म, आपातकालीन निकास मार्ग (फायर एग्जिट) और अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है.

अब तक किए गए निरीक्षण में कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं. टीम ने करीब 2 से 3 दर्जन होटलों की जांच की है और नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं.

केवल कुछ होटलों के पास ही वैध फायर NOC

जांच के दौरान यह पाया गया कि निरीक्षण किए गए होटलों में से केवल 5 से 7 होटल ही ऐसे हैं जिनके पास वैध फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) मौजूद है. इन होटलों में आग से सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी संतोषजनक पाई गईं.

इसके विपरीत अधिकांश होटलों में फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है. कई स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का अभाव देखने को मिला, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है.

सुरक्षा इंतजाम नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन होटलों में फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर एग्जिट या अलार्म सिस्टम नहीं पाए गए हैं, उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से प्रथम, द्वितीय और तृतीय नोटिस जारी करने का प्रावधान है. यदि इसके बाद भी संबंधित होटल संचालक सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

तीन नोटिस के बाद हो सकते हैं होटल सील

अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत तीन बार नोटिस दिए जाने के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वाले होटलों को सील किया जा सकता है. प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों और आम लोगों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

नगर परिषद का यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, ताकि शहर के सभी होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कर सकें.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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