/जैसलमेर की ऐतिहासिक धरोहर गड़ीसर सरोवर का बदलेगा रूप! पर्यटकों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी

Jaisalmer News: राजस्थान की स्वर्णनगरी जैसलमेर में स्थित ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर को एक बार फिर नए रूप में संवारा जाएगा. पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस धरोहर स्थल पर लंबे समय से संरक्षण कार्य नहीं होने के कारण कई हिस्सों में पत्थर क्षतिग्रस्त होने लगे थे. अब नगर परिषद ने इसके संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए 40 लाख रुपये की लागत से मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है.

पर्यटन सीजन से पहले पूरा होगा काम

नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा के अनुसार मरम्मत कार्य को आगामी अक्टूबर-नवंबर के पर्यटन सीजन से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. जैसलमेर में हर साल बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, ऐसे में प्रशासन चाहता है कि गड़ीसर सरोवर पर्यटकों के लिए पहले से अधिक सुरक्षित और आकर्षक रूप में दिखाई दे.

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छतरियों और घाटों को मिलेगा नया रूप

इस योजना के तहत सरोवर के आसपास बनी ऐतिहासिक छतरियों की मरम्मत की जा रही है. समय के साथ कई पत्थरों में दरारें और टूट-फूट दिखाई देने लगी थी. अब इन संरचनाओं को पारंपरिक शैली में फिर से मजबूत किया जा रहा है. साथ ही घाट क्षेत्र और उन चबूतरों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, जहां पर्यटक खड़े होकर फोटोग्राफी करते हैं. सरोवर के किनारों को मजबूत बनाने के साथ रेलिंग को भी नया और सुरक्षित रूप दिया जाएगा, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

पारंपरिक कारीगरी से होगा संरक्षण

मरम्मत कार्य की सबसे खास बात यह है कि इसमें जैसलमेर की पारंपरिक स्थापत्य शैली को बरकरार रखा जा रहा है. स्थानीय कारीगरों की मदद से पीले पत्थरों पर उसी तरह की बारीक नक्काशी की जा रही है, जैसी वर्षों पहले यहां देखने को मिलती थी. पत्थरों को जोड़ने के लिए आधुनिक और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यह संरचनाएं लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें. प्रशासन का प्रयास है कि ऐतिहासिक स्वरूप को बिना बदले संरक्षण कार्य पूरा किया जाए.

इतिहास से जुड़ी है गड़ीसर सरोवर की पहचान

गड़ीसर सरोवर जैसलमेर की ऐतिहासिक पहचान माना जाता है. इसका निर्माण जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल देव ने करवाया था. बाद में वर्ष 1367 ईस्वी के आसपास महारावल गड़सी सिंह ने इसका पुनर्निर्माण और विस्तार कराया, जिसके बाद इसका नाम गड़सीसर या गड़ीसर पड़ा. सरोवर का प्रसिद्ध प्रवेश द्वार ‘टीलों की पोल’ आज भी यहां की ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत की झलक प्रस्तुत करता है. यह स्थान पर्यटकों के लिए फोटोग्राफी और शांत वातावरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है.

पहले से ज्यादा आकर्षक बनेगा गड़ीसर

मरम्मत और संरक्षण कार्य पूरा होने के बाद गड़ीसर सरोवर पहले से अधिक सुंदर और व्यवस्थित नजर आएगा. प्रशासन को उम्मीद है कि इससे जैसलमेर आने वाले पर्यटकों का अनुभव और बेहतर होगा तथा शहर की ऐतिहासिक धरोहर को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा.