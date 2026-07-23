Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /Jaisalmer: गफूर भटा में चला नगर परिषद का बुलडोजर, पार्क की जमीन से हटाए अवैध अतिक्रमण

Jaisalmer: गफूर भटा में चला नगर परिषद का बुलडोजर, पार्क की जमीन से हटाए अवैध अतिक्रमण

जैसलमेर नगर परिषद ने गुरुवार को गफूर भटा क्षेत्र में पार्क और परिषद् की आरक्षित भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. अभियान के दौरान हाल ही में बनाए गए 5 से 7 कच्चे-पक्के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया.

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 23, 2026, 08:40 PM|Updated: Jul 23, 2026, 08:40 PM
Jaisalmer: गफूर भटा में चला नगर परिषद का बुलडोजर, पार्क की जमीन से हटाए अवैध अतिक्रमण
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: स्वर्णनगरी जैसलमेर में नगर परिषद ने गुरुवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गफूर भटा क्षेत्र में पार्क एवं परिषद् की स्वामित्व वाली भूमि पर किए गए कब्जों को हटाया.

कार्रवाई के दौरान हाल ही में बनाए गए कई कच्चे-पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया. मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

अवैध रूप से कबाड़ का कारोबार
नगर परिषद के राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि गफूर भटा क्षेत्र में पार्क के लिए आरक्षित परिषद भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कबाड़ का कारोबार संचालित किया जा रहा था. इसके अलावा परिषद् की जमीन पर कच्चे-पक्के मकान बनाकर उन्हें बेचने का अवैध कार्य भी किया जा रहा था. इसी के चलते परिषद् ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया.

पांच से सात नए अवैध मकान
उन्होंने बताया कि हाल ही में बनाए गए पांच से सात नए अवैध मकानों को हटाया जा रहा है. वहीं, लंबे समय से निवास कर रहे पुराने परिवारों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें तत्काल नहीं हटाया गया है और पुनर्वास अथवा शिफ्टिंग के लिए समय दिया गया है.

राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने कहा कि संबंधित भूमि पार्क के लिए आरक्षित है और नगर परिषद् भविष्य में यहां पार्क का विकास करेगी इसलिए किसी भी नए अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

नया कब्जा करने की कोशिश
पाकिस्तान से आए विस्थापित परिवारों के दावों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए भील बस्ती में पहले से आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जहां कई परिवार रह रहे हैं. इसके बावजूद कुछ लोग अन्य स्थानों पर नया कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे परिषद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी.

उन्होंने बताया कि साल 1998 और 2004 के सर्वे के आधार पर लगभग 99 प्रतिशत पात्र लोगों को पट्टे जारी किए जा चुके हैं और वे अपनी भूमि बेच चुके हैं. ऐसे में भूमि बेचने के बाद पुराने सर्वे का हवाला देकर दूसरी जगह दोबारा कब्जा करना पूरी तरह अवैध है और ऐसे दावों का वर्तमान में कोई कानूनी आधार नहीं है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

LDC भर्ती परीक्षा नकल प्रकरण: जैसलमेर SP ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- जांच निष्पक्ष, टॉर्चर के आरोप निराधार

जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद कार बनी आग का गोला, बाइक सवार की मौत

जैसलमेर में जर्जर भवनों पर नगर परिषद सख्त, बारिश से पहले मालिकों को नोटिस, नहीं माने तो होगा ध्वस्तीकरण

ट्रेंडिंग न्यूज़

डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर

RPSC का मेगा भर्ती धमाका! 5 महीने में 8 बड़ी परीक्षाएं, 8 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका

हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन में लगी आग! पुलिस-फायर ब्रिगेड दौड़ी, फिर हुआ बड़ा खुलासा

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

पुलिसकर्मी बनकर महिला से लाखों की ठगी, सोने की चेन और चूड़ियां लेकर नकली गहने थमाए, CCTV में कैद हुई वारदात

JDA के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा! ग्रीन वैली पर बवाल, सड़क पर उतरे लोग

नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी

राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट

राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

मकराना में बारिश का कहर! एक साथ ढहीं दर्जनों मार्बल खदानें, सड़क भी जमीन में समाई

राजस्थान में बारिश को लेकर Orange-Yellow अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बाथरूम करने की बात पर चली तलवार, मां और भाई के सामने युवक की हत्या, उदयपुर के गोगुंदा में सनसनी

छात्रों का साथ हमेशा देंगे, मांग वाजिब लेकिन हिंसा का समर्थन नहीं- रविंद्र सिंह भाटी

राजस्थान जेल में गूंजी शहनाई, उम्रकैद काट रहे प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी

अलवर में स्कूल से 3 छात्र लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

मीट खिलाकर पालतू कुत्तों को पटाता था गैंग, डकैती करने के लिए गैंग का नया प्लान

झुंझुनूं के भाई-बहन ने सिंगापुर में मचाया धमाल, 40 देशों के छात्रों को पछाड़ जीते 5 मेडल

बारिश भी नहीं रोक सकी फर्ज, जान जोखिम में डाल पोल पर चढ़े बिजली कर्मचारी

पेपर लीक पर गरमाई सियासत, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और NTA भंग करने की मांग

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी

राजस्थान में बिजली संकट पर बड़ा अपडेट! दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक, कोयले को लेकर मिला बड़ा भरोसा

पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

23 जुलाई का राजस्थान मौसम अपडेट, जयपुर समेत इन जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में यूरिया की मांग से 4 लाख टन अधिक आपूर्ति, इस बार नहीं रहेगी किल्लत!

किस्त चुकाने के लिए भतीजे ने चाचा के घर में डाला डाका! 50-50 हजार में तय हुआ था भैंसों का सौदा

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

झुंझुनूं में घर के संदूक में मिला पत्नी का शव, शराब के पैसों को लेकर विवाद में पति ने की हत्या

मंत्री अविनाश गहलोत ने OBC आरक्षण पर किया बड़ा ऐलान, 2026 में होंगे निकाय चुनाव

Chittorgarh: मनोकामना पूरी होने पर भक्त ने श्री सांवलियाजी को अर्पित की 11 किलो 400 ग्राम चांदी की सिल्लियां

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, खेल-खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे युवा

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

झुंझुनूं के बेटे ने रचा इतिहास, दो बार रिजेक्ट हुआ खिलाड़ी और तीसरी बार बना एशिया का टॉप स्कोरर

TAGS:
Jaisalmer News
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jaisalmer: गफूर भटा में चला नगर परिषद का बुलडोजर, पार्क की जमीन से हटाए अवैध अतिक्रमण
Jaisalmer News
2
Rajasthan Politics
3
Jaipur News
4
Dungarpur news
5
rajasthan crime