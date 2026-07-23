/Jaisalmer: गफूर भटा में चला नगर परिषद का बुलडोजर, पार्क की जमीन से हटाए अवैध अतिक्रमण

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Jaisalmer News: स्वर्णनगरी जैसलमेर में नगर परिषद ने गुरुवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गफूर भटा क्षेत्र में पार्क एवं परिषद् की स्वामित्व वाली भूमि पर किए गए कब्जों को हटाया.
कार्रवाई के दौरान हाल ही में बनाए गए कई कच्चे-पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया. मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.
अवैध रूप से कबाड़ का कारोबार
नगर परिषद के राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि गफूर भटा क्षेत्र में पार्क के लिए आरक्षित परिषद भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कबाड़ का कारोबार संचालित किया जा रहा था. इसके अलावा परिषद् की जमीन पर कच्चे-पक्के मकान बनाकर उन्हें बेचने का अवैध कार्य भी किया जा रहा था. इसी के चलते परिषद् ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया.
पांच से सात नए अवैध मकान
उन्होंने बताया कि हाल ही में बनाए गए पांच से सात नए अवैध मकानों को हटाया जा रहा है. वहीं, लंबे समय से निवास कर रहे पुराने परिवारों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें तत्काल नहीं हटाया गया है और पुनर्वास अथवा शिफ्टिंग के लिए समय दिया गया है.
राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने कहा कि संबंधित भूमि पार्क के लिए आरक्षित है और नगर परिषद् भविष्य में यहां पार्क का विकास करेगी इसलिए किसी भी नए अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
नया कब्जा करने की कोशिश
पाकिस्तान से आए विस्थापित परिवारों के दावों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए भील बस्ती में पहले से आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जहां कई परिवार रह रहे हैं. इसके बावजूद कुछ लोग अन्य स्थानों पर नया कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे परिषद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी.
उन्होंने बताया कि साल 1998 और 2004 के सर्वे के आधार पर लगभग 99 प्रतिशत पात्र लोगों को पट्टे जारी किए जा चुके हैं और वे अपनी भूमि बेच चुके हैं. ऐसे में भूमि बेचने के बाद पुराने सर्वे का हवाला देकर दूसरी जगह दोबारा कब्जा करना पूरी तरह अवैध है और ऐसे दावों का वर्तमान में कोई कानूनी आधार नहीं है.
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