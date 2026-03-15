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खतरे में थी प्रजाति, अब उम्मीद जगी! जैसलमेर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जन्मे दो चूजे

Rajasthan News: जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और प्राकृतिक तरीके से दो गोडावण चूजों का जन्म हुआ है. अब कुल संख्या 70 पहुंच गई है. जल्द ही इन्हें विशेष प्रशिक्षण के बाद खुले जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ा जाएगा.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByShankar dan
Published:Mar 15, 2026, 02:11 PM IST | Updated:Mar 15, 2026, 02:16 PM IST

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खतरे में थी प्रजाति, अब उम्मीद जगी! जैसलमेर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जन्मे दो चूजे

Great Indian Bustard: राजस्थान के राज्य पक्षी और दुनिया के सबसे शर्मीले पक्षियों में शुमार गोडावण को विलुप्ति के कगार से बचाने की मुहिम में बड़ी सफलता मिली है. जैसलमेर जिले के सम और सुदासरी स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में दो नए चूजों का जन्म हुआ है. इस दोहरी खुशी के साथ अब कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में गोडावणों की संख्या बढ़कर करीब 70 हो गई है.

केंद्रीय मंत्री ने दी बधाई
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर राजस्थान वन विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने इसे वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.

प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से हुआ जन्म
वन विभाग के अनुसार इस बार दो अलग-अलग तरीकों से चूजों का जन्म हुआ है. एक चूजे का जन्म प्राकृतिक मिलाप से हुआ, जो दर्शाता है कि ब्रीडिंग सेंटर का वातावरण गोडावण के लिए अनुकूल बन रहा है. वहीं दूसरे चूजे का जन्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन (कृत्रिम गर्भाधान) तकनीक से हुआ है. गोडावण जैसे संवेदनशील पक्षी में इस तकनीक की सफलता को वैज्ञानिक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं.

अब सॉफ्ट रिलीज की तैयारी
गोडावण संरक्षण परियोजना अब अपने चौथे और सबसे अहम चरण में प्रवेश कर रही है. वन विभाग के अनुसार जल्द ही ‘सॉफ्ट रिलीज’ प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके तहत ब्रीडिंग सेंटर में पले चूजों को पहले बड़े बाड़ों में रखा जाएगा, जहां उन्हें प्राकृतिक वातावरण में भोजन तलाशने और शिकारियों से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद उन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा.

कभी 150 से भी कम रह गई थी संख्या
एक समय ऐसा भी था जब दुनिया में गोडावण की संख्या 150 से भी कम रह गई थी. इसके बाद राजस्थान वन विभाग ने वैज्ञानिकों की मदद से असुरक्षित प्राकृतिक घोंसलों से अंडे लाकर इनक्यूबेटर में विकसित करना शुरू किया.

आज जैसलमेर का गोडावण ब्रीडिंग सेंटर ‘एक्स-सिटू कंजर्वेशन’ का सफल उदाहरण बन चुका है और यह अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है.

वही जैसलमेर DNP के DFO बृजमोहन गुप्ता का कहना है कि यह सफलता केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है. यदि ‘सॉफ्ट रिलीज’ सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में थार के आसमान में गोडावण की उड़ान फिर से देखने को मिल सकती है.

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