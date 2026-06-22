/जैसलमेर में 'गोल्डन ओएसिस' की तैयारी, 142 फार्महाउस और 46 दुकानें होंगी नीलाम

Jaisalmer News: स्वर्ण नगरी जैसलमेर के रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी शुरू हो गई है. नगर विकास न्यास (यूआईटी) मूलसागर क्षेत्र में महत्वाकांक्षी 'गोल्डन ओएसिस फार्महाउस योजना' को अंतिम रूप दे रहा है. योजना के तहत 142 फार्महाउस भूखंडों और 46 दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी. यूआईटी को इस परियोजना से 22 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है.

यह यूआईटी की पहली ऐसी योजना होगी, जिसमें पारंपरिक आवासीय प्लॉटों के बजाय बड़े आकार के फार्महाउस विकसित किए जाएंगे. प्रत्येक फार्महाउस का क्षेत्रफल करीब 2000 वर्गमीटर रखा गया है और आरक्षित दर 770 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है. इस हिसाब से एक फार्महाउस की अनुमानित कीमत लगभग 15.50 लाख रुपये होगी.

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रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर

योजना को आधुनिक गेटेड कम्युनिटी मॉडल पर विकसित किया जाएगा. इसमें 60 और 100 फीट चौड़ी सड़कें, पार्क, हरित क्षेत्र, बिजली-पानी सहित सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. यूआईटी सचिव सुखराम पिंडेल ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल फार्महाउस विकसित करना नहीं, बल्कि जैसलमेर की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता को नई पहचान देना भी है.

उन्होंने कहा कि यहां ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा, जहां पर्यटक स्थानीय लोक संस्कृति, कला, संगीत और परंपराओं का अनुभव कर सकेंगे. साथ ही परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

वैश्विक स्तर पर जैसलमेर की पहचान

टूरिज्म सेक्टर से जुड़े मिस्टर डेजर्ट 2025 धीरज पुरोहित ने कहा कि 'गोल्डन ओएसिस' जैसलमेर में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की नई शुरुआत साबित हो सकता है. फार्महाउस संस्कृति के विकास से स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक आभूषण, लोक कला, खान-पान और पशुपालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा. इससे पर्यटकों को रेगिस्तानी जीवन और ग्रामीण संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह योजना केवल जमीन बेचने की पहल नहीं, बल्कि जैसलमेर की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने का प्रयास है.

वहीं, जैसलमेर निवासीयों ने भी योजना को शहरवासियों के लिए लाभदायक बताया. उनका कहना है कि पुराने परकोटे में रहने वाले अधिकांश परिवार छोटे मकानों में रहते हैं और उनके पास विस्तार की सीमित संभावनाएं हैं. ऐसे में 2000 वर्गमीटर के बड़े भूखंडों वाली यह योजना मूल निवासियों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है.

यदि योजना तय समय पर विकसित होती है तो मूलसागर क्षेत्र आने वाले वर्षों में जैसलमेर का नया पर्यटन और निवेश हब बन सकता है. 'गोल्डन ओएसिस फार्महाउस योजना' केवल एक रियल एस्टेट परियोजना नहीं, बल्कि जैसलमेर के पर्यटन, संस्कृति और आर्थिक विकास को नई दिशा देने की पहल है. इसके धरातल पर उतरने के बाद मूलसागर क्षेत्र स्वर्ण नगरी का नया आकर्षण केंद्र बन सकता है, जहां निवेश, पर्यटन और विरासत संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.