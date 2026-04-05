Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

जैसलमेर में AI तकनीक का कमाल! गोडावण के 3 नए चूजों ने बढ़ाई उम्मीद

Jaisalmer News: जैसलमेर में गोडावण संरक्षण को बड़ी सफलता मिली है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक से 3 नए चूजों का जन्म हुआ है, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 76 हो गई है. डेजर्ट नेशनल पार्क के ब्रीडिंग सेंटरों में हो रहे प्रयास इस विलुप्तप्राय पक्षी के संरक्षण के लिए उम्मीद की किरण बन रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByShankar dan
Published:Apr 05, 2026, 01:29 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 01:29 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

जैसलमेर में AI तकनीक का कमाल! गोडावण के 3 नए चूजों ने बढ़ाई उम्मीद

Jaisalmer News: सीमावर्ती जिला जैसलमेर से राज्य पक्षी गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संरक्षण को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है. लंबे समय से विलुप्ति के कगार पर पहुंचे इस दुर्लभ पक्षी को बचाने के प्रयासों में अब अहम सफलता मिलती नजर आ रही है. आधुनिक तकनीक के उपयोग से गोडावण संरक्षण प्रोजेक्ट को नई दिशा मिली है.

डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र में चलाए जा रहे गोडावण संरक्षण अभियान के तहत हाल ही में तीन नए चूजों का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है. यह उपलब्धि ‘आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन’ (AI) तकनीक की मदद से हासिल की गई है. इनमें से दो चूजों का जन्म सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में हुआ, जबकि एक चूजा रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पैदा हुआ है. इन नए चूजों के जन्म के साथ ही गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 76 हो गई है, जो संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.

नई संख्या के अनुसार, रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में अब 52 गोडावण हैं, जबकि सुदासरी केंद्र में इनकी संख्या 24 हो गई है. यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि वैज्ञानिक पद्धति और नियंत्रित वातावरण में किए जा रहे प्रयास सफल हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गोडावण की संख्या में तेजी से गिरावट आई थी

गौरतलब है कि बीते वर्षों में बिजली की हाईटेंशन लाइनों से टकराव, अवैध शिकार और बदलते पर्यावरणीय हालात के कारण गोडावण की संख्या में तेजी से गिरावट आई थी. स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि यह पक्षी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया था. ऐसे में वन विभाग ने पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए सुरक्षित ब्रीडिंग की रणनीति बनाई.

आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक के जरिए उन परिस्थितियों में भी प्रजनन संभव हो पाया है, जहां प्राकृतिक रूप से इनकी संख्या बढ़ाना मुश्किल था. यह तकनीक संरक्षण प्रयासों में मील का पत्थर साबित हो रही है.

चूजों की देखरेख विशेषज्ञों की टीम द्वारा की जा रही

फिलहाल जन्मे चूजों की देखरेख विशेषज्ञों की टीम द्वारा की जा रही है. उन्हें धीरे-धीरे प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में उन्हें खुले वातावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सके. इस उपलब्धि ने गोडावण संरक्षण अभियान को नई उम्मीद दी है और यह संकेत दिया है कि यदि इसी तरह वैज्ञानिक और संगठित प्रयास जारी रहे, तो इस दुर्लभ पक्षी को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news