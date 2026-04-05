जैसलमेर में AI तकनीक का कमाल! गोडावण के 3 नए चूजों ने बढ़ाई उम्मीद

Jaisalmer News: सीमावर्ती जिला जैसलमेर से राज्य पक्षी गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संरक्षण को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है. लंबे समय से विलुप्ति के कगार पर पहुंचे इस दुर्लभ पक्षी को बचाने के प्रयासों में अब अहम सफलता मिलती नजर आ रही है. आधुनिक तकनीक के उपयोग से गोडावण संरक्षण प्रोजेक्ट को नई दिशा मिली है.

डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र में चलाए जा रहे गोडावण संरक्षण अभियान के तहत हाल ही में तीन नए चूजों का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है. यह उपलब्धि ‘आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन’ (AI) तकनीक की मदद से हासिल की गई है. इनमें से दो चूजों का जन्म सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में हुआ, जबकि एक चूजा रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पैदा हुआ है. इन नए चूजों के जन्म के साथ ही गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 76 हो गई है, जो संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.

नई संख्या के अनुसार, रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में अब 52 गोडावण हैं, जबकि सुदासरी केंद्र में इनकी संख्या 24 हो गई है. यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि वैज्ञानिक पद्धति और नियंत्रित वातावरण में किए जा रहे प्रयास सफल हो रहे हैं.

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गोडावण की संख्या में तेजी से गिरावट आई थी

गौरतलब है कि बीते वर्षों में बिजली की हाईटेंशन लाइनों से टकराव, अवैध शिकार और बदलते पर्यावरणीय हालात के कारण गोडावण की संख्या में तेजी से गिरावट आई थी. स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि यह पक्षी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया था. ऐसे में वन विभाग ने पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए सुरक्षित ब्रीडिंग की रणनीति बनाई.

आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक के जरिए उन परिस्थितियों में भी प्रजनन संभव हो पाया है, जहां प्राकृतिक रूप से इनकी संख्या बढ़ाना मुश्किल था. यह तकनीक संरक्षण प्रयासों में मील का पत्थर साबित हो रही है.

चूजों की देखरेख विशेषज्ञों की टीम द्वारा की जा रही

फिलहाल जन्मे चूजों की देखरेख विशेषज्ञों की टीम द्वारा की जा रही है. उन्हें धीरे-धीरे प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में उन्हें खुले वातावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सके. इस उपलब्धि ने गोडावण संरक्षण अभियान को नई उम्मीद दी है और यह संकेत दिया है कि यदि इसी तरह वैज्ञानिक और संगठित प्रयास जारी रहे, तो इस दुर्लभ पक्षी को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है.

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