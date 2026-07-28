/थार के आसमान में 'गोडावण' की फिर गूंजेगी उड़ान, प्राकृतिक आवास में लौटेंगे 'नन्हे मेहमान'

Jaisalmer News : राजस्थान के विलुप्तप्राय राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के संरक्षण की दिशा में जैसलमेर से ऐतिहासिक और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है. वर्षों की वैज्ञानिक मेहनत के बाद अब गोडावणों को दोबारा प्राकृतिक आवास में बसाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रोजेक्ट जीआईबी के तहत रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र के नव-निर्मित ''सॉफ्ट री-रिलीज़'' बाड़े में तीन गोडावण चूजों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है. अगले चार महीने तक इनकी चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी, जिसके बाद इन्हें डेजर्ट नेशनल पार्क के खुले वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा.

कुल 98 गोडावण सम और रामदेवरा में मौजूद

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गोडावण संरक्षण के लिए पिछले तीन से चार दशकों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सम और रामदेवरा में स्थापित ब्रीडिंग सेंटरों की बदौलत अब तक बड़ी सफलता मिली है. वर्तमान में दोनों केंद्रों में कुल 98 गोडावण मौजूद हैं, जो कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. पर्याप्त संख्या होने के बाद अब वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से प्राकृतिक आवास में छोड़ने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है.उप वन संरक्षक (वन्यजीव) अशोक सिंह ने बताया कि रामदेवरा में लगभग ₹9.25 करोड़ की लागत से वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप 160 मीटर लंबा, 67 मीटर चौड़ा और 14 मीटर ऊंचा अत्याधुनिक ''सॉफ्ट री-रिलीज़ स्ट्रक्चर'' तैयार किया गया है. इसी बाड़े में 24 जुलाई को R-9, R-10 और R-11 नाम के तीन गोडावणों को शिफ्ट किया गया है, जहां उन्हें प्राकृतिक मौसम और जंगल जैसी परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

'सॉफ्ट री-रिलीज़ स्ट्रक्चर'' तैयार किया गया

ज़ीरो ह्यूमन टच नीति के तहत निगरानी

उन्होंने बताया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की विशेषज्ञ टीम सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से तीनों पक्षियों की 24 घंटे निगरानी कर रही है. ''ज़ीरो ह्यूमन टच'' नीति के तहत भोजन विशेष विंडो से दिया जा रहा है और आधुनिक जल व्यवस्था की गई है, ताकि पक्षियों में इंसानों पर निर्भरता विकसित न हो और उनका प्राकृतिक व्यवहार बना रहे.

गोडावण की होगी 4 महीने की ट्रेनिंग

चार महीने के प्रशिक्षण के बाद जब ये गोडावण पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल हो जाएंगे, तब इन्हें डेजर्ट नेशनल पार्क के खुले जंगल में मुक्त कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि ये प्रयोग थार के रेगिस्तान में गोडावणों की प्राकृतिक आबादी को पुनर्स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में डेजर्ट नेशनल पार्क के आसमान में एक बार फिर गोडावणों के झुंड उड़ान भरते दिखाई देंगे.