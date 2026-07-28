Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /थार के आसमान में 'गोडावण' की फिर गूंजेगी उड़ान, प्राकृतिक आवास में लौटेंगे 'नन्हे मेहमान'

थार के आसमान में 'गोडावण' की फिर गूंजेगी उड़ान, प्राकृतिक आवास में लौटेंगे 'नन्हे मेहमान'

Jaisalmer News : रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र के नव-निर्मित ''सॉफ्ट री-रिलीज़'' बाड़े में तीन गोडावण चूजों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है. अगले चार महीने तक इनकी चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी, जिसके बाद इन्हें डेजर्ट नेशनल पार्क के खुले वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published:Jul 28, 2026, 11:02 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 11:02 AM IST
थार के आसमान में 'गोडावण' की फिर गूंजेगी उड़ान, प्राकृतिक आवास में लौटेंगे 'नन्हे मेहमान'
Image Credit: राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के संरक्षण की कोशिश

Jaisalmer News : राजस्थान के विलुप्तप्राय राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के संरक्षण की दिशा में जैसलमेर से ऐतिहासिक और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है. वर्षों की वैज्ञानिक मेहनत के बाद अब गोडावणों को दोबारा प्राकृतिक आवास में बसाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रोजेक्ट जीआईबी के तहत रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र के नव-निर्मित ''सॉफ्ट री-रिलीज़'' बाड़े में तीन गोडावण चूजों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है. अगले चार महीने तक इनकी चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी, जिसके बाद इन्हें डेजर्ट नेशनल पार्क के खुले वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा.

कुल 98 गोडावण सम और रामदेवरा में मौजूद

Add Zee News as a Preferred Source

गोडावण संरक्षण के लिए पिछले तीन से चार दशकों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सम और रामदेवरा में स्थापित ब्रीडिंग सेंटरों की बदौलत अब तक बड़ी सफलता मिली है. वर्तमान में दोनों केंद्रों में कुल 98 गोडावण मौजूद हैं, जो कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. पर्याप्त संख्या होने के बाद अब वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से प्राकृतिक आवास में छोड़ने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है.उप वन संरक्षक (वन्यजीव) अशोक सिंह ने बताया कि रामदेवरा में लगभग ₹9.25 करोड़ की लागत से वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप 160 मीटर लंबा, 67 मीटर चौड़ा और 14 मीटर ऊंचा अत्याधुनिक ''सॉफ्ट री-रिलीज़ स्ट्रक्चर'' तैयार किया गया है. इसी बाड़े में 24 जुलाई को R-9, R-10 और R-11 नाम के तीन गोडावणों को शिफ्ट किया गया है, जहां उन्हें प्राकृतिक मौसम और जंगल जैसी परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

'सॉफ्ट री-रिलीज़ स्ट्रक्चर'' तैयार किया गया

ज़ीरो ह्यूमन टच नीति के तहत निगरानी

उन्होंने बताया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की विशेषज्ञ टीम सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से तीनों पक्षियों की 24 घंटे निगरानी कर रही है. ''ज़ीरो ह्यूमन टच'' नीति के तहत भोजन विशेष विंडो से दिया जा रहा है और आधुनिक जल व्यवस्था की गई है, ताकि पक्षियों में इंसानों पर निर्भरता विकसित न हो और उनका प्राकृतिक व्यवहार बना रहे.

गोडावण की होगी 4 महीने की ट्रेनिंग

चार महीने के प्रशिक्षण के बाद जब ये गोडावण पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल हो जाएंगे, तब इन्हें डेजर्ट नेशनल पार्क के खुले जंगल में मुक्त कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि ये प्रयोग थार के रेगिस्तान में गोडावणों की प्राकृतिक आबादी को पुनर्स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में डेजर्ट नेशनल पार्क के आसमान में एक बार फिर गोडावणों के झुंड उड़ान भरते दिखाई देंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Sawan 2026: सावन में सीकर के हर्षनाथ महादेव मंदिर में लिस्ट बनाकर मांग लेना मुराद, इस विधि-विधान से पूरी होती है हर मनोकामएं पूरी!

सावन में राजस्थान के रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर बढ़ेंगी ट्रेन सुविधाएं

जोजरी नदी में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने मांगी ठोस कार्ययोजना

क्या आप जानते हैं? अब आपके घर के पास ही होंगी 14 फ्री जांचें और 121 दवाएं, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बदली प्रदेश की तस्वीर

ट्रेंडिंग न्यूज़

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! एक्टिव हो गया है मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट

अमायरा मौत मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला, ACJM-10 में सुनवाई पूरी

क्या खत्म हो जाएगी देश की दुर्लभ सफेद ऊंट नस्ल? वैज्ञानिकों ने बचाने के लिए शुरू किया मिशन

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

झुंझुनूं बना ATREE के साथ जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला, स्थानीय घास से बढ़ेगा दूध उत्पादन!

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

अलवर में ओवरलोड स्कूल टेंपो बना काल, एलकेजी छात्र की दर्दनाक मौत

बारिश के मौसम में चाय के साथ ट्राई करें मिर्ची भजिया, मानसून बन जाएगा यादगार!

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

जयपुर में कजाकिस्तान से MBBS करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, 10 लाख में खरीदा था FMG सर्टिफिकेट

कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

सोने-हीरे की गुणवत्ता जांच होगी और सटीक, सीतापुरा SEZ में लगेंगी हाईटेक मशीनें

क्या जाएगी मदन दिलावर की कुर्सी? इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

जयपुर एयरपोर्ट से अक्टूबर से शुरू होंगी नई फ्लाइट्स, मुंबई-बेंगलुरु जाना होगा आसान

चौरण्डापुरा हत्याकांड में बड़ा एक्शन! राजपुर के जंगलों से 6 इनामी आरोपी गिरफ्तार

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

झुंझुनूं में जमीन विवाद का VIDEO VIRAL, पुलिस पर गंभीर आरोप, कलेक्टर-SP तक पहुंचा मामला

बारां के कवाई में अडानी पावर प्लांट का राख का तालाब बना दलदल, ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

भिवाड़ी में दिनभर जमकर लड़े नए नवेले पति-पत्नी, रात में मिली शख्स की लाश, मचा हड़कंप

छबड़ा में आवारा कुत्ते का खौफ! मासूम बच्चे पर झपटा, बचाने दौड़ी मां पर भी किया हमला

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

TAGS:
Jaisalmer News
Rajasthan News

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Zee Rajasthan Web Team

जी राजस्थान डिजिटल राजस्थान की हर हलचल पर पैनी नज़र, सबसे सटीक, विश्वसनीय और तेज़ खबरों के लिए बने रहें. राजस्थान के आपके अपने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ यहां पढ़ें अपने जिले की खबरें - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
थार के आसमान में 'गोडावण' की फिर गूंजेगी उड़ान, प्राकृतिक आवास में लौटेंगे 'नन्हे मेहमान'
Jaisalmer News
2
sarkari naukri
3
Sawan 2026
4
Jaipur News
5
Baran News