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थार में बेजुबानों के मसीहा बने 'ग्रीनमैन' भीषण गर्मी में शुरू किया बड़ा काम !

Greenman Narpat Singh Jaisalmer : ग्रीनमैन नरपतसिंह ने जन सहयोग से देगराय ओरण क्षेत्र में 13वें विशाल जलकुंड के निर्माण कार्य की शुरुआत कर एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की है.

Edited byPragati PantReported byShankar dan
Published: May 29, 2026, 01:32 PM|Updated: May 29, 2026, 01:32 PM
थार में बेजुबानों के मसीहा बने 'ग्रीनमैन' भीषण गर्मी में शुरू किया बड़ा काम !
Image Credit: AI

Jaisalmer : पश्चिमी राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जहां इंसानों के लिए पानी जुटाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है, वहीं बेजुबान वन्यजीवों और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना एक बड़ी सेवा मानी जाती है. ऐसे कठिन हालात में जैसलमेर के पर्यावरण प्रेमी और “ग्रीनमैन” के नाम से पहचान बना चुके नरपतसिंह पिछले 15 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव सेवा के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं. अब ग्रीनमैन नरपतसिंह ने जन सहयोग से देगराय ओरण क्षेत्र में 13वें विशाल जलकुंड के निर्माण कार्य की शुरुआत कर एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की है.

ग्रीनमैन नरपतसिंह बने बेजुबानों का सहारा

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दरअसल, थार के रेगिस्तानी इलाकों में भीषण गर्मी के दौरान जल संकट सबसे बड़ी समस्या बन जाता है. पानी की तलाश में वन्यजीवों और पक्षियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कई बार उनकी जान पर भी बन आती है. ऐसे में ग्रीनमैन नरपतसिंह द्वारा बनाए जा रहे जलकुंड हजारों बेजुबान जीवों के लिए जीवनरेखा साबित हो रहे हैं.

कई जलकुंडों का कर चुके निर्माण

नरपतसिंह ने बताया कि इससे पहले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बालोतरा क्षेत्रों में जलकुंडों का निर्माण किया जा चुका है. इन जलकुंडों से रोजाना बड़ी संख्या में पक्षी, गोवंश और वन्यजीव अपनी प्यास बुझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए संस्था ने वन्यजीवों के लिए जल संकट दूर करने का संकल्प लिया है और इसी उद्देश्य से लगातार नए जलकुंडों का निर्माण किया जा रहा है.

रेगिस्तान में पानी की हर बूंद अमृत समान

ग्रीन मैन से जुड़े लोगों का मानना है कि जलकुंड केवल पानी का स्रोत नहीं हैं, बल्कि रेगिस्तान में जीवन बचाने का माध्यम बन चुके हैं. गर्मी के दिनों में बड़ी संख्या में वन्यजीव इन जलकुंडों पर पहुंचते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं. रेगिस्तान में जहां पानी की हर बूंद अमृत समान मानी जाती है, वहां ग्रीनमैन नरपतसिंह और उनकी टीम का यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण के साथ जीव संरक्षण का भी बड़ा संदेश दे रहा है. स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। इस दौरान सुमेरसिंह सावता, भाखरसिंह, हुकमसिंह, सवाईसिंह, कमलसिंह और भोमसिंह सहित कई लोग मौजूद रहे.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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