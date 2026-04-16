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90 लाख की लागत से जैसलमेर में बनेगा 40 फीट ऊंचा भव्य घंटाघर, हनुमान चौराहा बनेगा नया टूरिस्ट स्पॉट

Jaisalmer News: जैसलमेर के हनुमान चौराहा पर 90 लाख रुपये से 40 फीट ऊंचा हेरिटेज क्लॉक टावर बनेगा. फव्वारे, लाइटिंग और नई डिजाइन से चौराहे का सौंदर्यीकरण होगा. यह प्रोजेक्ट पर्यटन सीजन से पहले पूरा कर नया आकर्षण बनाया जाएगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byShankar dan
Published: Apr 16, 2026, 01:32 PM|Updated: Apr 16, 2026, 01:32 PM
90 लाख की लागत से जैसलमेर में बनेगा 40 फीट ऊंचा भव्य घंटाघर, हनुमान चौराहा बनेगा नया टूरिस्ट स्पॉट
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: जैसलमेर शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख हनुमान चौराहा जल्द ही एक नए और भव्य स्वरूप में नजर आने वाला है. नगरपरिषद द्वारा यहां करीब 90 लाख रुपये की लागत से एक आकर्षक क्लॉक टावर (घंटाघर) का निर्माण किया जाएगा, जो शहर की पहचान को और मजबूत करेगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और निर्माण कार्य इसी महीने शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

नगरपरिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढा के अनुसार, इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. आगामी चार महीनों में, पर्यटन सीजन के पीक से पहले इस क्लॉक टावर का निर्माण पूरा कर इसे आम जनता को समर्पित करने की योजना है. इससे शहर में आने वाले पर्यटकों को एक नया आकर्षण मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी एक सुंदर सार्वजनिक स्थल का अनुभव होगा.

संस्कृति और इतिहास की झलक दिखेगी
प्रस्तावित क्लॉक टावर की ऊंचाई करीब 40 फीट होगी और इसकी आधार संरचना 10x10 वर्ग फीट क्षेत्र में विकसित की जाएगी. यह चार मंजिला हेरिटेज टावर पूरी तरह जैसलमेर के प्रसिद्ध पीले पत्थर से बनाया जाएगा, जो यहां की पारंपरिक स्थापत्य कला को दर्शाएगा. टावर के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति और इतिहास की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी, जिससे यह शहर की विरासत को भी प्रदर्शित करेगा.

राजस्थानी शैली की छतरी बनेगी
इस टावर की सबसे खास बात इसकी चौथी मंजिल पर बनने वाली पारंपरिक राजस्थानी शैली की छतरी होगी, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाएगी. इसके अलावा टावर के चारों दिशाओं में बड़ी-बड़ी घड़ियां लगाई जाएंगी, ताकि चौराहे के हर कोने से समय आसानी से देखा जा सके. टावर की दीवारों पर भगवान हनुमान की बारीक नक्काशी भी की जाएगी, जिससे इसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व मिलेगा.

सिर्फ क्लॉक टावर ही नहीं, बल्कि पूरे हनुमान चौराहा क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी इस परियोजना का हिस्सा है. सर्कल के चारों ओर रंगीन फव्वारे लगाए जाएंगे, जो रात के समय विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगे. साथ ही सुरक्षा और व्यवस्थित यातायात के लिए आकर्षक रैलिंग भी स्थापित की जाएगी.

ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुगम बनाया जाएगा
हनुमान चौराहा शहर का एक प्रमुख जंक्शन है, जहां से कलेक्ट्रेट, जिला अस्पताल और कई मुख्य विद्यालयों के रास्ते गुजरते हैं. वर्तमान में सर्कल का बड़ा आकार और पुरानी, जर्जर रैलिंग यातायात में बाधा उत्पन्न करती है. नई योजना के तहत इस क्षेत्र को बेहतर तरीके से डिजाइन कर ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुगम बनाया जाएगा.

परियोजना पूरी होने के बाद यह स्थान न केवल शहरवासियों के लिए गर्व का प्रतीक बनेगा, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक नया आकर्षण और लोकप्रिय सेल्फी पॉइंट बनकर उभरेगा. यह पहल जैसलमेर के शहरी विकास और पर्यटन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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