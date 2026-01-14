Zee Rajasthan
Jaisalmer: हिस्ट्रीशीटर का हाईवे पर तांडव, नाकाबंदी पर एडवोकेट की खड़ी गाड़ियों में घुसाई बोलेरो

Jaisalmer News:  जैसलमेर जिले में हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ते हुए चेक पोस्ट पर खड़ी गाड़ियों में अपनी बोलेरो कैंपर घुसाई. पुलिस ने पीछा कर हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Shankar dan
Published: Jan 14, 2026, 04:22 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 04:22 PM IST

Jaisalmer: हिस्ट्रीशीटर का हाईवे पर तांडव, नाकाबंदी पर एडवोकेट की खड़ी गाड़ियों में घुसाई बोलेरो

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी करने वाले गैंग के सरगना ने पुलिस नाकाबंदी के दौरान जमकर उत्पात मचाया. हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ते हुए चेक पोस्ट पर खड़ी गाड़ियों में अपनी बोलेरो कैंपर घुसा दी. इसके बाद पुलिस ने करीब 50 किलोमीटर तक पीछा कर सरगना समेत उसके साथियों को दबोच लिया.

घटना बुधवार दोपहर जैसलमेर के सदर थाना क्षेत्र के थईयात फांटे की है. नाकाबंदी पर गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद भी जब हिस्ट्रीशीटर नहीं रुका तो पुलिस ने अपनी बोलेरो से टक्कर मारकर उसे रुकने पर मजबूर किया. इस दौरान दो वकील घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी कर भाग रहे थे आरोपी
सदर थाना प्रभारी प्रेमदान ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि लाठी थाना क्षेत्र में कुछ बदमाश ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी कर बोलेरो कैंपर में जैसलमेर की ओर भाग रहे हैं. लाठी थाना पुलिस उनका पीछा कर रही थी. इसी सूचना पर सदर थाना पुलिस ने थईयात फांटे पर नाकाबंदी की.

दोपहर करीब 1 बजे संदिग्ध बोलेरो तेज रफ्तार में नाकाबंदी की ओर आई. पुलिस ने रुकने का इशारा किया लेकिन चालक ने रफ्तार और बढ़ा दी. नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास में बोलेरो ने वहां खड़ी स्कॉर्पियो, स्विफ्ट और सॉनेट कार को टक्कर मार दी, जिससे तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

बोलेरो से टक्कर मारकर रोका
हादसे में दो वकील रशीद मेहर और हैदर खान को मामूली चोटें आईं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए. इसके बाद सदर थाना पुलिस ने पीछा तेज किया और अगली नाकाबंदी पर पुलिस वाहन से बोलेरो को टक्कर मारकर रोक लिया.

हिस्ट्रीशीटर लादेन गिरफ्तार
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाठी थाना क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर लादेन सहित उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों से पूछताछ जारी है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी करने वाले सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं.

घटना को लेकर नाकाबंदी पर खड़े वाहनों के मालिकों ने भी हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे पुलिस जांच का हिस्सा बना रही है.

