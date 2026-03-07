Zee Rajasthan
जैसलमेर में बड़ा हादसा, वंडर सीमेंट प्लांट में मजदूर 20 फीट ऊंचाई से गिरा, हालत बहुत गंभीर है

Wonder Cement project: जैसलमेर के पारेवर स्थित वंडर सीमेंट प्रोजेक्ट के पैकिंग प्लांट निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हुआ. निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर अचानक ऊंचाई से गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.  

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 07, 2026, 09:06 AM IST | Updated:Mar 07, 2026, 09:06 AM IST

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के पारेवर क्षेत्र में वंडर सीमेंट प्रोजेक्ट के पैकिंग प्लांट निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हो गया. निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर अचानक ऊंचाई से गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. हादसा सुबह के समय हुआ, जब मजदूर प्लांट के ऊपरी हिस्से पर काम कर रहा था.

घायल मजदूर की पहचान और हालत
घायल मजदूर की पहचान दिनेश कुमार पुत्र सिकंदर पासवान के रूप में हुई है. वह मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का निवासी है और उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है. हादसे में उसके चेहरे और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों और कर्मचारियों ने तुरंत उसका रेस्क्यू किया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.


डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी
अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल मजदूर का तत्काल इलाज शुरू किया है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. चिकित्सकों का कहना है कि चेहरे और पैर की चोटें गहरी हैं, जिसके कारण आगे की जांच और उपचार की आवश्यकता है. मजदूर को आईसीयू में रखकर निगरानी में रखा गया है.

हादसे का कारण और मौके पर मौजूद लोग
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मजदूर निर्माण के दौरान सेफ्टी उपकरणों का पूरा उपयोग नहीं कर पाया या प्लेटफॉर्म पर फिसल गया, जिससे वह ऊंचाई से नीचे गिरा. हादसे के समय मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने तुरंत उसे बचाने का प्रयास किया और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी.

प्रशासन और कंपनी की ओर से जांच शुरू
हादसे के बाद जैसलमेर पुलिस और श्रम विभाग की टीम मौके पर पहुंची है. वंडर सीमेंट प्रबंधन ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है. कंपनी ने घायल मजदूर के इलाज का पूरा खर्च वहन करने और परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया है. प्रशासन ने निर्माण स्थल पर सेफ्टी मानकों की जांच के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

परिवार और मजदूरों में आक्रोश
घायल मजदूर का परिवार बिहार में है, जिसे घटना की सूचना मिलते ही गहरा सदमा लगा है. स्थानीय मजदूरों ने निर्माण स्थल पर सेफ्टी उपकरणों और ऊंचाई पर काम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की कमी पर सवाल उठाए हैं. हादसे के बाद मजदूरों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है.

