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जैसलमेर में आसमान से बरसी आफत! होटल की छत से उड़ा सोलर प्लांट, मलबे में दबे दादा और दो मासूम पोते!

Jaisalmer News: जैसलमेर की गांधी कॉलोनी में शनिवार शाम तेज आंधी के कारण एक होटल की छत पर लगा सोलर प्लांट उखड़कर सड़क पर जा गिरा. हादसे में स्कूटी सवार दादा और उनके दो मासूम पोते गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सड़क किनारे खड़ी एक गाय की भी मौत हो गई.
 

Edited bySandhya YadavReported byShankar dan
Published: Jul 05, 2026, 09:44 AM|Updated: Jul 05, 2026, 09:44 AM
जैसलमेर में आसमान से बरसी आफत! होटल की छत से उड़ा सोलर प्लांट, मलबे में दबे दादा और दो मासूम पोते!
Image Credit: भारी-भरकम सोलर पावर प्लांट अचानक उखड़ गया.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर (स्वर्णनगरी) में शनिवार की शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. तेज अंधड़, धूलभरी आंधी और मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भारी नुकसान देखने को मिला. इसी दौरान शहर के रिहायशी और व्यस्त इलाके गांधी कॉलोनी में एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा घटित हो गया. तेज हवाओं के भारी दबाव के कारण एक होटल की छत पर स्थापित भारी-भरकम सोलर पावर प्लांट अचानक उखड़ गया और सीधे नीचे मुख्य सड़क पर आ गिरा.

एक ही परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल
जिस वक्त होटल की छत से सोलर प्लेटें, लोहे के एंगल और भारी मलबा नीचे गिरा, ठीक उसी समय वहां से एक स्कूटी गुजर रही थी. स्कूटी पर सवार एक ही परिवार के तीन लोग इस भारी मलबे और उड़ती हुई सोलर प्लेटों की सीधी चपेट में आ गए. इस भयानक हादसे में तीनों स्कूटी सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए. वहीं, सड़क किनारे खड़ी एक बेसहारा गाय पर भी मलबे का हिस्सा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

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घायलों की स्थिति और प्राथमिक उपचार
हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान 60 वर्षीय सुभाष खत्री (पुत्र नखतमल खत्री) और उनके दो मासूम पोतों के रूप में हुई है. इनमें 5 वर्षीय श्याम और महज 2 वर्षीय वंश (दोनों पुत्र ऋषभ खत्री) शामिल हैं. घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाकर तीनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दादा सुभाष खत्री की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत 'हायर सेंटर' (जोधपुर) के लिए रेफर कर दिया, जबकि दोनों बच्चों का इलाज फिलहाल स्थानीय अस्पताल में जारी है.

एंबुलेंस न मिलने पर फूटा जनता का गुस्सा
इस हादसे के बाद एक बार फिर सरकारी दावों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई. गंभीर रूप से घायल सुभाष खत्री को हायर सेंटर भेजने के लिए अस्पताल में समय पर सरकारी एंबुलेंस (108 या अन्य) उपलब्ध नहीं हो सकी. इस लचर व्यवस्था को देखकर घायल के परिजनों और स्थानीय निवासियों का गुस्सा भड़क गया. लोगों ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर तीखे सवाल उठाए.

निजी एंबुलेंस से किया गया रेफर
अस्पताल में तनाव और नाराजगी की सूचना मिलते ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और स्थिति को संभालते हुए तुरंत अपने स्तर पर एक निजी एंबुलेंस की व्यवस्था करवाई. इसके बाद गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रवाना किया जा सका.

प्रत्यक्षदर्शियों की आपबीती और पुलिस की कार्रवाई
प्रत्यक्षदर्शी सुनील और अन्य स्थानीय निवासियों के अनुसार, तूफान इतना तेज था कि सोलर प्लेटें हवा में तैरती हुई नीचे गिरीं. मलबे की वजह से सड़क पर खड़े कई अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए और चारों तरफ लंबा जाम लग गया. लोगों ने खुद आगे आकर टैक्सियों और निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल भेजा.

कोतवाली थाना अधिकारी सूरजाराम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तेज तूफानी हवाओं के कारण गांधी कॉलोनी स्थित होटल की छत से सोलर प्लांट उखड़ा था. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था संभाली, भीड़ को नियंत्रित किया और मलबे को हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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