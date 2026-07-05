/जैसलमेर में आसमान से बरसी आफत! होटल की छत से उड़ा सोलर प्लांट, मलबे में दबे दादा और दो मासूम पोते!

Jaisalmer News: राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर (स्वर्णनगरी) में शनिवार की शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. तेज अंधड़, धूलभरी आंधी और मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भारी नुकसान देखने को मिला. इसी दौरान शहर के रिहायशी और व्यस्त इलाके गांधी कॉलोनी में एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा घटित हो गया. तेज हवाओं के भारी दबाव के कारण एक होटल की छत पर स्थापित भारी-भरकम सोलर पावर प्लांट अचानक उखड़ गया और सीधे नीचे मुख्य सड़क पर आ गिरा.

एक ही परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल

जिस वक्त होटल की छत से सोलर प्लेटें, लोहे के एंगल और भारी मलबा नीचे गिरा, ठीक उसी समय वहां से एक स्कूटी गुजर रही थी. स्कूटी पर सवार एक ही परिवार के तीन लोग इस भारी मलबे और उड़ती हुई सोलर प्लेटों की सीधी चपेट में आ गए. इस भयानक हादसे में तीनों स्कूटी सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए. वहीं, सड़क किनारे खड़ी एक बेसहारा गाय पर भी मलबे का हिस्सा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

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घायलों की स्थिति और प्राथमिक उपचार

हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान 60 वर्षीय सुभाष खत्री (पुत्र नखतमल खत्री) और उनके दो मासूम पोतों के रूप में हुई है. इनमें 5 वर्षीय श्याम और महज 2 वर्षीय वंश (दोनों पुत्र ऋषभ खत्री) शामिल हैं. घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाकर तीनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दादा सुभाष खत्री की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत 'हायर सेंटर' (जोधपुर) के लिए रेफर कर दिया, जबकि दोनों बच्चों का इलाज फिलहाल स्थानीय अस्पताल में जारी है.

एंबुलेंस न मिलने पर फूटा जनता का गुस्सा

इस हादसे के बाद एक बार फिर सरकारी दावों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई. गंभीर रूप से घायल सुभाष खत्री को हायर सेंटर भेजने के लिए अस्पताल में समय पर सरकारी एंबुलेंस (108 या अन्य) उपलब्ध नहीं हो सकी. इस लचर व्यवस्था को देखकर घायल के परिजनों और स्थानीय निवासियों का गुस्सा भड़क गया. लोगों ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर तीखे सवाल उठाए.

निजी एंबुलेंस से किया गया रेफर

अस्पताल में तनाव और नाराजगी की सूचना मिलते ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और स्थिति को संभालते हुए तुरंत अपने स्तर पर एक निजी एंबुलेंस की व्यवस्था करवाई. इसके बाद गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रवाना किया जा सका.

प्रत्यक्षदर्शियों की आपबीती और पुलिस की कार्रवाई

प्रत्यक्षदर्शी सुनील और अन्य स्थानीय निवासियों के अनुसार, तूफान इतना तेज था कि सोलर प्लेटें हवा में तैरती हुई नीचे गिरीं. मलबे की वजह से सड़क पर खड़े कई अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए और चारों तरफ लंबा जाम लग गया. लोगों ने खुद आगे आकर टैक्सियों और निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल भेजा.

कोतवाली थाना अधिकारी सूरजाराम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तेज तूफानी हवाओं के कारण गांधी कॉलोनी स्थित होटल की छत से सोलर प्लांट उखड़ा था. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था संभाली, भीड़ को नियंत्रित किया और मलबे को हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया.