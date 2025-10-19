Jaisalmer: IGNP की सागरमल गोपा की नहर टूटी, बह रहा करोड़ों लीटर पानी व्यर्थ

Mohangarh, Jaisalmer News: नहरी इलाको में पानी चोरी का सिलसिला लगातार जारी है. वहीं, पानी चोरी की ये आदत किसानों को महंगी पड़ गई है. मोहनगढ क्षेत्र में अवैध पानी चोरीऔर अशिकारियों की बंदर बांट ने जहां जगह-जगह नहर को जर्जर कर दिया है, जिससे सागरमल गोपा शाखा नहर रविवार को टूट गई, जिससे लाखों गैलन पानी बर्बाद हो गया.

इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) की मोहनगढ़ 30 आर डी (RD) पर स्थित सागरमल गोपा शाखा नहर में आज (19 अक्टूबर 2025) सुबह अवैध रूप से पानी की चोरी के कारण एक बड़ा हादसा हो गया.

अवैध 'धोरी' नहर से पानी निकालने के लिए बनाया गया गैर-कानूनी रास्ता या नाली) के दबाव और छेड़छाड़ के चलते नहर का एक हिस्सा टूट गया, जिससे लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह गया.

​किसानों को भारी नुकसान की आशंका

नहर टूटने से आस-पास के खेतों में पानी घुस गया है, जिससे खड़ी फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है. इसके अलावा, नहर का पानी बर्बाद होने से उन क्षेत्रों में सिंचाई पर संकट मंडरा गया है, जहां इस पानी की आपूर्ति होनी थी.

​अवैध पानी चोरी की शिकायतें, अधिकारी 'मौन'

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से पानी चोरी की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों की कथित 'मौन' सहमति या अनदेखी के कारण ही आज इतना बड़ा हादसा हुआ है.

​नहर टूटने की सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

​उच्च स्तरीय जांच की मांग

क्षेत्र के किसानों और जनप्रतिनिधियों ने नहर टूटने की घटना और अवैध पानी चोरी के मामलों में अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. जानकारी के अनुसार, 10 करोड़ से अधिक की लागत से कुछ समय पहले नहर की मरम्मत का टेंडर हुआ था लेकिन मौके पर काम नहीं हुआ. नहर के पटरे कमजोर होने के कारण ये हादसा होना बताया जा रहा है.

