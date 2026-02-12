मौत के मुंह से लौटी महिला! जैसलमेर में हुआ ऐतिहासिक ऑपरेशन, महिला के पेट से निकली 6 किलो की गांठ

Jawahir Hospital Jaisalmer: अक्सर असुविधाओं और चुनौतियों के लिए चर्चा में रहने वाले जैसलमेर के सबसे बड़े सरकारी जवाहिर अस्पताल से एक ऐसी सुखद खबर सामने आई है, जिसने न केवल चिकित्सा जगत को अचंभित कर दिया है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की एक नई मिसाल भी पेश की है. यहां के डॉक्टरों की टीम ने एक ऐतिहासिक ऑपरेशन कर 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पेट से 6 किलोग्राम वजनी विशालकाय गांठ निकालकर उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है.

अब मैं नहीं बचूंगी, एक मां की खामोश पीड़ा

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित एक सुदूर गांव की रहने वाली 60 वर्षीय महिला पिछले 3 महीनों से पेट की भयंकर सूजन और दर्द से जूझ रही थी. उम्र के इस पड़ाव पर वह अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए दर्द सहती रही. लेकिन जब सूजन इतनी बढ़ गई कि रोजमर्रा के काम करना भी दूभर हो गया, तो उन्हें लगा कि अब उनकी जीवनलीला समाप्त होने वाली है. हारकर उन्होंने अपने बच्चों को अपनी व्यथा सुनाई.

बच्चों का समर्पण

बच्चे अपनी मां को लेकर 150 किलोमीटर दूर जैसलमेर के डॉ. सत्ता राम पंवार के पास पहुंचे. डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी बड़ी गांठ (वॉल्यूम 3500 ML) ने पूरे पेट को घेर रखा था. जहां आज के दौर में बुजुर्गों को अकेला छोड़ दिया जाता है, वहीं इन बच्चों का अपनी मां के प्रति सेवा भाव देखकर डॉ. पंवार ने जैसलमेर में ही इस जोखिमभरे ऑपरेशन को करने की ठानी.

जोखिमभरा ऑपरेशन

यह ऑपरेशन किसी चुनौती से कम नहीं था. यदि ऑपरेशन के दौरान गांठ जरा भी फट जाती, तो पूरे शरीर में जहर फैलने से मरीज की मृत्यु हो सकती थी. पीएमओ डॉ. रवींद्र सांखला के मार्गदर्शन में एक सर्वश्रेष्ठ टीम तैयार की गई. डॉक्टरों ने बेहद सावधानी के साथ Exploratory Laparotomy की प्रक्रिया अपनाई.एनेस्थीसिया और ICU स्पेशलिस्ट डॉ. नरेश शर्मा ने ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद मरीज की गहन देखभाल की.

नया जीवन और घर वापसी

7 दिनों की कड़ी निगरानी और सफल सर्जरी के बाद, मंगलवार को महिला को पूर्ण स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी (डिस्चार्ज) दे दी गई. 6 किलो के उस बोझ से मुक्त होकर महिला की आंखों में जीने की एक नई चमक और डॉक्टरों के प्रति असीम कृतज्ञता थी. जवाहिर अस्पताल में पहली बार इतनी बड़ी गांठ का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि यदि संकल्प दृढ़ हो, तो सीमित संसाधनों में भी बड़े चमत्कार किए जा सकते हैं.

