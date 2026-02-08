Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के राजकीय जवाहिर चिकित्सालय में अब सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं होगा, बल्कि आवारा कुत्तों पर भी इलाज़-ए-एहतियात शुरू हो गया है. शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बढ़ते “चार पैरों वाले विज़िटर्स” ने प्रशासन को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार एक डेंटिस्ट को ही ‘कुत्ता भगाओ अभियान’ का नोडल अधिकारी बना दिया गया. स्वास्थ्य विभाग, जयपुर से मिले सख्त निर्देशों के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तय किया है कि अब जवाहिर अस्पताल को पूरी तरह ‘डॉग फ्री जोन’ बनाया जाएगा. यानी इलाज अंदर होगा और भौंकना बाहर. इस खास मिशन की कमान सौंपी गई है दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. सरदारा राम को, जिन्हें अब दांतों के साथ-साथ कुत्तों पर भी नजर रखनी होगी.

प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉ. रविन्द्र सांखला ने खुद मोर्चा संभालते हुए बताया कि मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि आवारा कुत्ते अस्पताल के वार्डों, ओपीडी और कचरा पात्रों के आसपास ऐसे डटे रहते हैं, मानो अपॉइंटमेंट लेकर आए हों. इससे न केवल डर का माहौल बनता है, बल्कि संक्रमण और हादसों का खतरा भी बना रहता है.इसीलिए अब डॉ. सरदारा राम को यह ज़िम्मेदारी दी गई है कि वे अस्पताल परिसर में कुत्तों की आवाजाही पर पूरी तरह ब्रेक लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि मरीज इलाज के दौरान खुद को किसी डॉग शो का हिस्सा न समझें.

इस ‘कुत्ता भगाओ मिशन’ के तहत कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. जहां-जहां अस्पताल की बाउंड्री वॉल नीची है, वहां उसे ऊंचा किया जाएगा ताकि कुत्तों की छलांग पर पूर्ण विराम लग सके. प्रवेश द्वारों पर गेट प्रबंधन सख्त होगा और “खुला गेट—खुला न्योता” वाली सोच अब नहीं चलेगी.इसके साथ ही नगर परिषद से लगातार समन्वय रखा जाएगा. परिसर में मौजूद कुत्तों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर दूर छोड़ा जाएगा, ताकि मानवता भी बनी रहे और अस्पताल भी सुरक्षित रहे.

जिले भर से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों ने इस फैसले पर राहत की सांस ली है. उनका कहना है कि अब अस्पताल में इलाज के साथ-साथ डर भी नहीं मिलेगा. अस्पताल प्रशासन का साफ कहना है कि सफाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.अब देखना यह होगा कि डॉ. सरदारा राम की यह ‘स्पेशल ड्यूटी’ कितनी जल्दी असर दिखाती है और जवाहिर अस्पताल सच में मरीजों के लिए बनेगा—ना कि कुत्तों का अड्डा.

