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रामदेवरा में दुकान में 2 साल से डेरा जमाए बैठा था King Cobra, रक्षाबंधन के दिन हुआ रेस्क्यू

King Cobra Rescue: जैसलमेर के रामदेवरा में एक दुकान में करीब 2 साल से छिपे ब्लैक किंग कोबरा का शुक्रवार को रेस्क्यू हुआ. सांप के दिखाई देने के बाद दुकानदार ने स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाया और करीब आधे घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किंग कोबरा को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published:Aug 28, 2026, 05:39 PM IST | Updated:Aug 28, 2026, 05:39 PM IST
रामदेवरा में दुकान में 2 साल से डेरा जमाए बैठा था King Cobra, रक्षाबंधन के दिन हुआ रेस्क्यू
Image Credit: King Cobra Rescue

Jaisalmer King Cobra Rescue: राजस्थान के जैसलमेर के रामदेवरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दुकान में पिछले करीब 2 साल से ब्लैक किंग कोबरा छिपकर रह रहा था. दुकानदार और स्टाफ ने सांप को पकड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार इधर-उधर जाकर छिप जाता था. लंबे समय से दुकान में सांप की मौजूदगी के कारण दुकानदार और कर्मचारियों की जान जोखिम में बनी हुई थी.

दुकान में ब्लैक किंग कोबरा दिखने से मची अफरा-तफरी

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शुक्रवार 28 अगस्त को एक बार फिर ब्लैक किंग कोबरा दुकान के अंदर दिखाई दिया, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू एक्सपर्ट लक्ष्मण वानर को मौके पर बुलाया गया. मदन शर्मा के सानिध्य में करीब आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने ब्लैक किंग कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद सांप को दुकान से दूर ले जाकर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया. सांप के पकड़े जाने के बाद दुकानदार और स्टाफ ने राहत की सांस ली.

बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे सांप

मानसून के दौरान लगातार बारिश होने से जंगल और प्राकृतिक इलाकों में बने सांपों के बिलों में पानी भर जाता है. ऐसे में जंगली क्षेत्र में रहने वाले जीव-जंतु सुरक्षित जगह और भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों और दुकानों तक पहुंच जाते हैं. बताया गया कि पिछले करीब एक महीने में 30 से अधिक ब्लैक किंग कोबरा का रेस्क्यू किया जा चुका है. इन सांपों को पकड़ने के बाद सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया है.

ब्लैक कोबरा में कौनसा जहर पाया जाता है ?

ब्लैक कोबरा भारत और एशिया में पाए जाते हैं. ये भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, खेतों, झाड़ियों तथा चूहों की तलाश में कई बार घरों के आसपास भी पाए जाते हैं. ब्लैक कोबरा के जहर में मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन जैसे घातक जहर पाए जाते हैं. यह तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव डालता है और शरीर के जरूरी अंगों और उनकी कार्यप्रणाली पर असर डालता है. इसके संपर्क में आने से मांसपेशियों का नियंत्रण प्रभावित होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर स्थिति पैदा करता है.

ब्लैक कोबरा के काटने से तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) पर गंभीर असर पड़ता है और अगर समय पर एंटीवेनम न मिले, तो सांस रुकने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है. इसलिए कभी भी अगर ब्लैक कोबरा किसी को काटता है, तो उसे तत्काल डॉक्टर के पास जाकर उचित उपचार लेना चाहिए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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