/रामदेवरा में दुकान में 2 साल से डेरा जमाए बैठा था King Cobra, रक्षाबंधन के दिन हुआ रेस्क्यू

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Jaisalmer King Cobra Rescue: राजस्थान के जैसलमेर के रामदेवरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दुकान में पिछले करीब 2 साल से ब्लैक किंग कोबरा छिपकर रह रहा था. दुकानदार और स्टाफ ने सांप को पकड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार इधर-उधर जाकर छिप जाता था. लंबे समय से दुकान में सांप की मौजूदगी के कारण दुकानदार और कर्मचारियों की जान जोखिम में बनी हुई थी.
दुकान में ब्लैक किंग कोबरा दिखने से मची अफरा-तफरी
शुक्रवार 28 अगस्त को एक बार फिर ब्लैक किंग कोबरा दुकान के अंदर दिखाई दिया, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू एक्सपर्ट लक्ष्मण वानर को मौके पर बुलाया गया. मदन शर्मा के सानिध्य में करीब आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने ब्लैक किंग कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद सांप को दुकान से दूर ले जाकर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया. सांप के पकड़े जाने के बाद दुकानदार और स्टाफ ने राहत की सांस ली.
बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे सांप
मानसून के दौरान लगातार बारिश होने से जंगल और प्राकृतिक इलाकों में बने सांपों के बिलों में पानी भर जाता है. ऐसे में जंगली क्षेत्र में रहने वाले जीव-जंतु सुरक्षित जगह और भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों और दुकानों तक पहुंच जाते हैं. बताया गया कि पिछले करीब एक महीने में 30 से अधिक ब्लैक किंग कोबरा का रेस्क्यू किया जा चुका है. इन सांपों को पकड़ने के बाद सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया है.
ब्लैक कोबरा में कौनसा जहर पाया जाता है ?
ब्लैक कोबरा भारत और एशिया में पाए जाते हैं. ये भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, खेतों, झाड़ियों तथा चूहों की तलाश में कई बार घरों के आसपास भी पाए जाते हैं. ब्लैक कोबरा के जहर में मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन जैसे घातक जहर पाए जाते हैं. यह तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव डालता है और शरीर के जरूरी अंगों और उनकी कार्यप्रणाली पर असर डालता है. इसके संपर्क में आने से मांसपेशियों का नियंत्रण प्रभावित होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर स्थिति पैदा करता है.
ब्लैक कोबरा के काटने से तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) पर गंभीर असर पड़ता है और अगर समय पर एंटीवेनम न मिले, तो सांस रुकने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है. इसलिए कभी भी अगर ब्लैक कोबरा किसी को काटता है, तो उसे तत्काल डॉक्टर के पास जाकर उचित उपचार लेना चाहिए.
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