/'जेठानी नहीं चाहती थी संतान': जमीन के लालच में देवरानी को दी खौफनाक सजा, पेट्रोल डालकर लगाई आग

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के खुहड़ी थाना क्षेत्र के कोरवा गांव में विवाहिता को प्रताड़ित करने और पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की साजिश रचने का गंभीर मामला सामने आया है. ससुराल पक्ष पर विवाहिता हिना को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, अंधविश्वास के नाम पर टोने-टोटके और तांत्रिक क्रियाएं कराने के भी आरोप लगाए गए हैं. गंभीर रूप से झुलसी हिना को प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में जोधपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

2012 में हुई थी हिना की शादी

माणपिया निवासी पुरखाराम भील ने खुहड़ी थाना पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि उनकी बेटी हिना का विवाह 29 जून 2012 को कोरवा निवासी भगवानाराम पुत्र सोनाराम भील के साथ हुआ था. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही हिना को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा.

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शिकायत के अनुसार जेठानी अमृता देवी, सास लसमो देवी, ससुर सोनाराम और पति भगवानाराम मिलकर हिना को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते थे. पिता ने आरोप लगाया कि जेठानी बपौती जमीन हड़पने की नीयत से हिना की संतान नहीं चाहती थी.

गर्भपात की दवाएं देने का आरोप

पुरखाराम ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि हिना को धोखे से गर्भपात कराने वाली दवाएं और संदिग्ध पदार्थ दिए जाते थे. इससे उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया. इसके अलावा ससुराल पक्ष पर अंधविश्वास के चलते हिना को स्थानीय माता के थान पर जबरन ले जाने और वहां तांत्रिक क्रियाएं तथा टोने-टोटके कराने का भी आरोप लगाया गया है.

पिता के अनुसार इन गतिविधियों के जरिए हिना को डराया और धमकाया जाता था. परिवार का आरोप है कि लंबे समय से चल रही कथित प्रताड़ना के बीच उस पर मायके से कार लाने का दबाव भी बनाया जा रहा था.

कार की मांग के बाद खौफनाक मोड़

पिता ने आरोप लगाया कि करीब दो साल पहले खरीदी गई कार को मायके से लाने के लिए हिना को लगातार परेशान किया जा रहा था. 21 सितंबर 2026 की रात मामला खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया.

शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत हिना पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. आरोप यह भी है कि घटना को आत्महत्या या हादसा दिखाने के लिए हिना के मोबाइल से उसके परिजनों को भ्रमित करने वाले संदेश भेजे गए.

जोधपुर में इलाज के दौरान हुई मौत

घटना के बाद परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसी हिना को अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया. जहां इलाज के दौरान हिना की मौत हो गई.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

हिना के पिता पुरखाराम की लिखित शिकायत के आधार पर खुहड़ी थाना पुलिस ने पति भगवानाराम, सास लसमो देवी, ससुर सोनाराम और जेठानी अमृता देवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है. मामले में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ होगी.