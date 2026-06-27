/जैसलमेर में मुर्गियों के बाड़े में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा, 5 मुर्गियों को बनाया शिकार, मच गई अफरा तफरी

Jaisalmer News: जिले के लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव के पास स्थित बालू खां की ढाणी में शुक्रवार अलसुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप मुर्गियों के बाड़े में घुस गया. देखते ही देखते सांप ने बाड़े में मौजूद पांच मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया. बाद में वन्यजीव प्रेमी विक्रम दर्जी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया.

मुर्गियों के बाड़े में दिखा विशाल कोबरा

जानकारी के अनुसार, केरालिया गांव के पास बालू खां की ढाणी में बने मुर्गियों के बाड़े में शुक्रवार सुबह एक बड़ा कोबरा सांप घुस आया. बाड़े में मौजूद लोगों ने जब करीब 5 फीट लंबे सांप को देखा तो उनके होश उड़ गए. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सांप पांच मुर्गियों का शिकार कर चुका था. अचानक हुई इस घटना से परिवार और आसपास के किसानों में दहशत फैल गई.

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वन्यजीव प्रेमी ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

घटना की सूचना तुरंत वन्यजीव प्रेमी विक्रम दर्जी को दी गई. सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी प्रयास के बाद उन्होंने कोबरा को सुरक्षित तरीके से काबू में कर लिया. रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पूरी प्रक्रिया को देखते रहे. बाद में कोबरा को उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

मौसम बदलने पर बढ़ जाती हैं ऐसी घटनाएं

रेस्क्यू के बाद विक्रम दर्जी ने बताया कि गर्मी और मौसम में बदलाव के दौरान सांप अक्सर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं. पानी और भोजन की तलाश में वे कई बार आबादी वाले इलाकों या घरों के आसपास पहुंच जाते हैं. ऐसे मामलों में लोगों को घबराने या खुद पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम या विशेषज्ञों को सूचना देनी चाहिए.

सांप को मारने के बजाय दें सूचना

विक्रम दर्जी ने बताया कि वे लंबे समय से स्नेक रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं और अब तक सैकड़ों सांपों सहित कई अन्य वन्यजीवों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं सांप दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय वन्यजीव संरक्षण की भावना के साथ संबंधित विभाग या रेस्क्यू टीम को सूचना दें. इससे इंसानों की सुरक्षा के साथ साथ बेजुबान वन्यजीवों का जीवन भी सुरक्षित रह सकता है.